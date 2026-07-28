Mladík na štvorkolke unikal hliadke v Rožňave! Nemal vodičák a narazil priamo do policajného auta

ROŽŇAVA - Policajti v Rožňave v pondelok (27. 7.) večer odhalili mladistvého vodiča na štvorkolke, ktorý nebol držiteľom vodičského oprávnenia. Mladík policajtom najskôr nedal prednosť v jazde, následne pri úniku narazil do policajného auta. Na sociálnej sieti o tom informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach.
Rožňavskí policajti spozorovali vodiča štvorkolky, keď pri vychádzaní z vedľajšej na hlavnú cestu nedal prednosť v jazde služobnému policajnému vozidlu. Mladíka sa preto rozhodli zastaviť. „Vodič však na výzvy nereagoval, pokračoval v jazde a pokúsil sa hliadke uniknúť. Pri odbočovaní k čerpacej stanici počas úniku zachytil štvorkolkou služobné vozidlo Policajného zboru,“ uviedla polícia s tým, že pri udalosti sa nikto nezranil.
Policajtom sa následne podarilo štvorkolku zastaviť, lustráciou zistili, že mladistvý vodič nie je držiteľom príslušného vodičského oprávnenia. Mladíka podrobili aj dychovej skúške na zistenie prítomnosti alkoholu, ktorá bola s negatívnym výsledkom. „Vzhľadom na zistené skutočnosti bude o jeho osude rozhodovať príslušný správny orgán,“ doplnila polícia.