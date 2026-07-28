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Mladík na štvorkolke unikal hliadke v Rožňave! Nemal vodičák a narazil priamo do policajného auta

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(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Košický kraj﻿)
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TASR

ROŽŇAVA - Policajti v Rožňave v pondelok (27. 7.) večer odhalili mladistvého vodiča na štvorkolke, ktorý nebol držiteľom vodičského oprávnenia. Mladík policajtom najskôr nedal prednosť v jazde, následne pri úniku narazil do policajného auta. Na sociálnej sieti o tom informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach.

Rožňavskí policajti spozorovali vodiča štvorkolky, keď pri vychádzaní z vedľajšej na hlavnú cestu nedal prednosť v jazde služobnému policajnému vozidlu. Mladíka sa preto rozhodli zastaviť. „Vodič však na výzvy nereagoval, pokračoval v jazde a pokúsil sa hliadke uniknúť. Pri odbočovaní k čerpacej stanici počas úniku zachytil štvorkolkou služobné vozidlo Policajného zboru,“ uviedla polícia s tým, že pri udalosti sa nikto nezranil.

Mladík na štvorkolke unikal
Zobraziť galériu (2)
 (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Košický kraj﻿)

Policajtom sa následne podarilo štvorkolku zastaviť, lustráciou zistili, že mladistvý vodič nie je držiteľom príslušného vodičského oprávnenia. Mladíka podrobili aj dychovej skúške na zistenie prítomnosti alkoholu, ktorá bola s negatívnym výsledkom. „Vzhľadom na zistené skutočnosti bude o jeho osude rozhodovať príslušný správny orgán,“ doplnila polícia.

Viac o téme: únikŠtvorkolkaDopravná nehodaPolícia Rožňava
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