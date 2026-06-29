Na Slovensku začalo zavážanie paliva do nového bloku elektrárne Mochovce

Kalná nad Hronom 29. júna (spravodajca ČTK) - Najväčší výrobca elektriny na Slovensku, spoločnosť Slovenské elektrárne (SE), začal zavážať palivo do dokončeného štvrtého bloku jadrovej elektrárne Mochovce. Informovali o tom dnes SE, v ktorých väčšinu akcií drží skupina Energetický a priemyselný holding (EPH) českého podnikateľa Daniela Křetínského.
Zavážanie paliva nasleduje po májovom rozhodnutí slovenského Úradu jadrového dozoru (ÚJD), ktorý povolil uvedenie bloku do prevádzky. Štvrtý blok elektrárne Mochovce s inštalovaným výkonom 471 megawattov (MW) pokryje približne 13 percent spotreby elektriny na Slovensku.
Atómové elektrárne majú už v súčasnosti hlavný podiel na výrobe elektrickej energie na Slovensku. Prvé dva jadrové bloky elektrárne Mochovce sú v prevádzke od konca 90. rokov. Výstavba tretieho a štvrtého bloku sa začala v roku 1987, pre nedostatok peňazí ale boli práce v 90. rokoch pozastavené a následne obnovené až v roku 2008. Tretí blok tejto elektrárne začal dodávať elektrinu do siete v roku 2023. SE prevádzkujú aj atómovú elektráreň v Jaslovských Bohuniciach.
Dokončenie tretieho a štvrtého bloku jadrovej elektrárne Mochovce sa oproti pôvodnému plánu značne oneskorilo a výrazne tiež stúpli náklady na tento projekt, a to na 6,7 miliardy eur (214,5 miliardy korún). Taktiež na dokončení štvrtého bloku elektrárne Mochovce sa podieľala plzeňská spoločnosť Škoda JS, ktorá je popredným európskym výrobcom a dodávateľom zariadenia pre jadrovú energetiku.
Už spustenie tretieho bloku elektrárne Mochovce prispelo k tomu, že sa Slovensko stalo sebestačným vo výrobe elektriny. Krok zároveň výrazne zlepšil hospodárenie SE, ktoré vlani zvýšili konsolidovaný čistý zisk o 21,8 percenta na rekordných 968 miliónov eur (24,97 miliardy korún). Súčasná slovenská vláda premiéra Roberta Fica pripravuje výstavbu novej jadrovej elektrárne s výkonom zhruba 1200 MW do štátneho vlastníctva. Partnerom Slovenska pri tomto projekte by sa mala stať americká spoločnosť Westinghouse.