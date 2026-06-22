Husľový fenomén Filip Jančík rozpútal na Zvolenskom zámku ošiaľ: Pre obrovský záujem odohrá štyri koncerty!

Mala to byť jedna výnimočná noc. Z jednej noci sa stali dve. A teraz, len pár dní pred koncertmi, padlo rozhodnutie, ktoré nikto nečakal — Filip Jančík odohrá na Zvolenskom zámku pre obrovský záujem až štyri koncerty. Dôvod? Lístky sa míňajú svetelnou rýchlosťou.
Keď slovenský huslista Filip Jančík oznámil, že svoju veľkolepú Show filmovej hudby prinesie na nádvorie Zvolenského zámku, nikto netušil, akú lavínu tým spustí. Záujem prekonal všetky očakávania. Najprv jeden večer. Potom druhý. A keďže dopyt jednoducho neprestáva, na zámku sa napokon odohrajú až štyri koncerty.
Pre Popradčana, ktorý si počas svojej kariéry podmanil pódiá vo viac ako pätnástich krajinách sveta — od Spojených štátov cez Dubaj až po sály Česka a Slovenska — je to ďalší dôkaz, že má v rukách čosi výnimočné. Niečo, čo ľudí naozaj ťahá z gauča von, do letnej noci, pod hviezdy.
Západ slnka, filmová hudba a emócia, ktorá ostane
Predstavte si to. Slnko pomaly zapadá za historické hradby. Nádvorie zámku sa rozsvieti do teplého, magického svetla. A potom — prvé tóny huslí. Gladiator. Piráti z Karibiku. Harry Potter. Pán prsteňov. Hudba velikánov ako Hans Zimmer či Ennio Morricone, no v podaní, aké ste ešte nepočuli.
To nie je len koncert. To je zážitok, ktorý vám zostane navždy. Filip vystupuje za doprovodu špičkovej medzinárodnej kapely a ľudia si jeho koncerty zamilovali pre ich unikátnu atmosféru, ľudskosť a celkovú hudobnú a svetelnú šou, ktoré spolu vytvárajú nezabudnuteľné momenty. Nie nadarmo jeho minulé koncerty na zámkoch a hradoch vypredávali do posledného miesta a diváci odchádzali s tým, že „toto bolo niečo, čo som ešte nezažil“.
(Zdroj: Predpredaj.sk)
„Prišiel som až z druhého konca Slovenska — a oplatilo sa“
Presne takéto vety sa po Filipových koncertoch ozývajú znova a znova. Ľudia neváhajú prejsť aj stovky kilometrov, aby zažili ten moment naživo. A nečudo — kombinácia filmovej hudby, huslí a historickej kulisy zámku je zážitok, ktorý sa nedá prerozprávať. Musíte ho zažiť.
A práve preto sa lístky míňajú tak rýchlo.
(Zdroj: Predpredaj.sk)
Pozor: zostáva už len týždeň a posledných pár miest
A teraz to dôležité. Koncerty sú už o necelý týždeň — 26. a 27. júna na Zvolenskom zámku. Štyri termíny pomohli uspokojiť obrovský dopyt, no kapacita zámku je obmedzená a zostáva už len posledných pár voľných miest.
Ak ste váhali, toto je presne ten moment, keď sa oplatí prestať. Pretože koncerty, ktoré Filip Jančík odohrá pre obrovský záujem, majú jednu spoločnú vlastnosť — nakoniec sa vypredajú všetky. A nič nemrzí viac, ako keď si o pár dní poviete: „škoda, mohli sme tam byť.“
Hudba. Svetlá. Emócia. Nezabudnuteľný večer pod hviezdami.
Posledné voľné miesta nájdete na:
www.filipjancik.com/vstupenky-zvolen
26. – 27. 6. | Zvolenský zámok