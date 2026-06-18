Je budúcnosť festivalu Pohoda ohrozená? Organizátori stále nemajú súhlas na ďalšie ročníky festivalu

BRATISLAVA - Festival Pohoda nevie, či bude môcť budúci rok pokračovať na trenčianskom letisku. Problémom je zmluva, ktorú ešte nepodpísal s Leteckými opravovňami Trenčín, ktorých akcionárom je Ministerstvo obrany (MO) SR. Nominanti rezortu zatiaľ nedali súhlas na pokračovanie festivalu na ďalšie roky. Uviedol to organizátor Pohody Michal Kaščák v rozhovore pre Aktuality.sk. MO reagovalo, že nájomné sa má zvýšiť o sumu približne jednej minerálky na návštevníka a podstatná časť zmluvných podmienok platila aj doteraz.
Pre festival je podľa Kaščáka dôležité vedieť, kde na budúci rok bude, keďže už prebieha zazmluvňovanie umelcov. Festival rokuje s leteckými opravovňami o ročnej zmluve. „Prijali sme ich návrh a odvtedy sa komunikácia zastavila. Opravovne súhlasili, ale akcionár ministerstvo obrany, ktoré musí zmluvu schváliť leteckým opravovniam, vyčkáva s podpisom,“ priblížil organizátor.
Festival podľa neho dostal aj nový návrh zmluvy, ktorý je však iný ako pôvodný, napríklad z ekonomického pohľadu. „Pribudli tam podmienky, ktoré nemôžeme akceptovať, lebo by sme boli absolútne raritným podujatím v rámci demokratickej Európy, pretože sa to týka obmedzenia slobody umeleckého prejavu. Je tam jeden kľúčový bod, na ktorý keby Pohoda pristúpila, tak ide proti svojim hodnotám. Žiadny priestor na svete nestojí za to, aby ste šli proti vlastnej identite,“ skonštatoval Kaščák.
V areáli vraj nemôže dochádzať k politickým kampaniam
Letisko v Trenčíne je podľa MO majetkom štátu, „a teda všetkých daňových poplatníkov bez rozdielu politického trička“. „Je maximálne nevhodné, aby v jeho areáli dochádzalo k politickým kampaniam. Nerobilo sa to v minulosti a nerobí sa to ani teraz, tobôž ak ide o priestor využívaný ozbrojenými silami, ktoré sú prísne apolitické,“ skonštatoval hovorca rezortu Michal Bachratý.
Ministerstvo takisto argumentuje, že ak by sa nájom zvýšil o 44.000 eur a festival navštívi približne 25.000 ľudí, vychádza to na takmer dve eurá na návštevníka. „Pri prenájme areálu s rozlohou približne 800.000 štvorcových metrov, kde zhruba tretinu tvoria spevnené plochy a ďalšiu významnú časť existujúca infraštruktúra a budovy, preto samotné zvýšenie nájomného nepôsobí ako zásadný ekonomický problém,“ tvrdí Bachratý. Pripomína, že ceny vstupného sa za posledné roky strojnásobili. Rezort obrany si podľa vlastných slov stanovil pravidlá, s ktorými iné festivaly nemajú problém. „A ak s tým má problém Pohoda, môžu sa slobodne rozhodnúť, kde budú svoje politické aktivity organizovať,“ dodal. Kaščák nevidí žiadny logický dôvod na presťahovanie Pohody na iné miesto. Znamenalo by to zmenu charakteru festivalu a toho, ako vyzerá. Pohoda je podľa neho spätá s Trenčínom.