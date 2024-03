Prokurátor Ján Hrivnák povedie oddelenie závažnej trestnej činnosti na Generálnej prokuratúre SR

Ján Hrivnák (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

"Presná náplň činnosti ešte nie je určená. Bude tam pridelených šesť prokurátorov z dnešného Úradu špeciálnej prokuratúry, plus dve prokurátorky generálnej prokuratúry," priblížil. Vyjadril ľútosť nad tým, že oddelenie nebude obsadené väčším počtom prokurátorov z končiacej špeciálnej prokuratúry. "Bolo by to možno väčšou posilou pre celý rezort," dodal.

Prípady by mali byť oddeleniu pridelené na základe výnimiek, ktoré vydá generálny prokurátor. "Inak by sme procesne nemohli v tých veciach konať, lebo v zásade sú príslušné (...) krajské prokuratúry," doplnil Hrivnák.

Úrad špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) zanikne 20. marca. Prokurátori ÚŠP si v pondelok (18. 3.) prevzali dekréty o ich zaradení na jednotlivé oddelenia Generálnej prokuratúry SR, kde budú pôsobiť po zrušení špeciálnej prokuratúry. Prípady, kde bola podaná obžaloba alebo kde je návrh na podanie obžaloby, by mali aj naďalej zostať súčasným prokurátorom. Kauzy z prípravného konania budú rozdelené primárne na krajské prokuratúry naprieč Slovenskom.