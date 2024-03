Medvede vzbudzujú vášne! Podľa ochranárov šíria politici strach a paniku: Zverejnili čas a miesto odchytu

(Zdroj: TASR/Jaroslav Novák, TASR/Radovan Stoklasa, Getty Images)

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ - Nedávne incidenty v Nízkych Tatrách a Liptovskom Mikuláši, počas ktorých sa medvede dostali do stretu s ľuďmi, v spoločnosti opäť vyvolali horlivé diskusie na tému regulácie populácie medveďa hnedého. Kým súčasné vedenie životného prostredia hovorí o alarmujúcej situácii a potrebných zmenách v zákone, iný pohľad na situáciu má bývalý šéf Zásahového tímu pre medveďa hnedého Marián Hletko či ekológ Erik Baláž z iniciatívy My sme les.

Dvojicu ľudí mal v piatok podvečer v katastri Demänovskej Doliny naháňať medveď. Muža vypátrali v poriadku, ženu našli bez známok života. Na mieste nálezu tela mŕtvej 31-ročnej Bielorusky v Nízkych Tatrách bol podľa informácii ministra životného prostredia 200-kilový medveď s krvavou papuľou. Dodal, že aktuálne preverujú, či nejde o jedinca, ktorý pred časom obťažoval ľudí na Táloch. Predchádzajúce vedenie rezortu ho podľa Tarabu dalo premiestniť do hlbšej prírody, aby ho zachránilo.

Tomáš Taraba o situácii s medveďmi (Zdroj: Facebook/Tomáš Taraba)

Podľa informácií od horských záchranárov našli telo pod skalným prahom v strmom teréne. Medveď sa nachádzal v blízkosti. Odplašili ho výstrelom zo zbrane policajta, krikom a za pomoci služobného psa.

Ďalší incident sa odohral v nedeľu napoludnie v Liptovskom Mikuláši, kde medveď v centre mesta poranil piatich ľudí. Podľa predsedu parlamentného výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie Rudolfa Huliaka (SNS) išlo o predačný útok.

Panika v Liptovskom Mikuláši: Medveď naháňal ľudí (Zdroj: Facebook/T Taxi Liptov)

Nebezpečného medveďa z Liptovského Mikuláša by mali odchytiť v utorok

Odchyt nebezpečného medveďa z nedeľňajšieho incidentu sa s vysokou pravdepodobnosťou uskutoční v utorok. Mestská polícia žiada verejnosť, aby sa poobede a večer nezdržiavala v lokalite starej cesty medzi Iľanovom a Závažnou Porubou. Odchyt budú vykonávať s použitím strelných zbraní. "V prípade neuposlúchnutia sa obyvatelia vystavujú riziku ohrozenia života," upozornila hovorkyňa Liptovského Mikuláša Viktória Čapčíková.

Nešlo o predačný útok, zhodli sa Baláž a Hletko

Na Slovensku sa doteraz nezaznamenal predačný útok medveďa na človeka. Zhodli sa na tom bývalý šéf Zásahového tímu pre medveďa hnedého Marián Hletko aj ekológ Erik Baláž z iniciatívy My sme les. Vysvetlili, že pri predačnom útoku chce medveď človeka usmrtiť a zožrať. Takéto prípady sú podľa Baláža extrémne vzácne v Amerike.

Hletko upozornil, že v prípade úmrtia Bielorusky v Demänovskej doline zatiaľ nie sú žiadne dôkazy, ktoré by potvrdzovali, že naozaj šlo o predačný útok medveďa. "Nemôže politik prísť a povedať, že toto bol predačný útok a šíriť strach s tým, že teraz si ľudia majú myslieť, že medvede prídu a budú jesť ľudí. Je to absolútny nezmysel," podotkol Baláž vo videu na sociálnej sieti. Nepomáha to podľa neho žiadnemu riešeniu.

Aktuálnej situácii podľa Hletka nepomôže šírenie strachu a paniky zo strany vedenia envirorezortu. Apeluje na vzdelávanie ľudí, aby nechodili tam, kde nemajú, ako to bolo v prípade tragédie v Demänovskej doline. Dodal, že za nedostatočnú považuje aj komunikáciu Štátnej ochrany prírody SR.

Na základe videí na sociálnych sieťach Hletko usudzuje, že v medveď pohybujúci sa v Liptovskom Mikuláši nebol problémový. Išlo podľa neho o klasického divokého medveďa, ktorý sa nedopatrením či nešťastnou náhodu dostal niekde, kde sám byť nechcel. "To bolo vidieť na jeho reakcii, že sa chcel dostať čím skôr preč," podotkol Hletko.

Medveď v Liptovskom Mikuláši (Zdroj: Facebook/T Taxi Liptov)

Hletko zároveň poukázal na to, že medveďa, ktorého teraz hľadajú, nie je nijako označený a nemá ani žiadne vonkajšie poznávacie znaky. Obáva sa, že teraz sa rozpútal hon na medveďa a preto, aby upokojili situáciu, zastrelia hocijakého.

Baláž vo videu tvrdí, že nie sú proti odstrelu medveďov. "Chceme, aby tam boli nejaké pravidlá, pretože strieľať medvede niekde v záveroch dolín na nejakých vnadiskách je kontraproduktívne, pretože tie medvede nemusia spôsobovať vôbec žiadne problémy a ešte, naopak, ten postrelený medveď môže niekoho napadnúť," povedal.

Ochranár Erik Baláž k situácii s medveďmi (Zdroj: Facebook/My sme les)

Envirorezort by podľa Baláž mal poznať stav populácie, mal by mapovať, kde medvede chodia do blízkosti obcí, kde vznikajú škody na poľnohospodárskych plodinách, ovocných sadoch, ovciach, včelínoch. V tých lokalitách by sa potom mali robiť preventívne opatrenia. Taktiež poukazuje na vzdelávanie ľudí.