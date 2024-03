Členstvo v NATO je pre štáty ako Slovensko jedinou garanciou bezpečnosti, tvrdí analytik

NATO (Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA - Členstvo v NATO predstavuje základnú a za súčasných geopolitických podmienok jedinú garanciu bezpečnosti pre štát, akým je Slovensko. Uviedol to analytik Daniel Hošták z organizácie Globsec v súvislosti s 20. výročím vstupu SR do Aliancie. Slovensko sa podľa neho stalo od vstupu do Aliancie stabilným a dôveryhodným partnerom, podieľajúcim sa na rôznych misiách a cvičeniach spolu so spojencami. Pre kroky súčasnej vlády však zároveň vníma riziko ohrozenia tejto pozície.