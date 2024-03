Prokurátorov ÚŠP rozdelili v rámci Generálnej prokuratúry: Lipšic bude na legislatívnom odbore

Daniel Lipšic (Zdroj: TASR/Jakub Kotian)

"Dekréty už boli pridelené, ešte jeden kolega, ktorý pojednáva v Banskej Bystrici, ten dekrét nemá, lebo si ho musí prevziať osobne, zrejme zajtra (19. 3.) ráno na Generálnej prokuratúre SR," povedal Lipšic.Priblížil, že napríklad prokurátori Ondrej Repa, Michal Šúrek či Ladislav Masár idú na referát väzenstva. "Berieme to na vedomie, každý si na to môže urobiť svoj názor. Aj na zaradenie, ale aj na spôsob, akým to bolo vykonané," podotkol Lipšic s tým, že prokurátori Matúš Harkabus a Daniel Mikuláš požiadali o preloženie na krajskú prokuratúru.

"Zatiaľ im nebolo vyhovené, čo je racionálne nepochopiteľné, pretože príslušnosť ÚŠP prechádza na krajské prokuratúry. Vedenie prokuratúry by malo mať záujem, aby čo najviac ľudí prešlo na krajské prokuratúry, ktoré budú mať našu agendu okrem vecí, ktoré sú rozpojednávané," dodal špeciálny prokurátor.Ako doplnil, na GP SR vznikne aj oddelenie závažnej kriminality. Jeho súčasťou má byť osem prokurátorov, z nich šesť z končiacej špeciálnej prokuratúry. "Tým, že vzniká prvostupňové oddelenie, ukazuje sa ako nepravdivý ten argument, že je problém, ak má najvyšší stupeň prokuratúry prvostupňové veci," podotkol.

Prípady po podaní obžaloby by mali zostať súčasným prokurátorom ÚŠP. V zásade celá agenda prípravného konania prejde na krajské prokuratúry. Zákon však umožňuje, aby prípady, ktoré ešte nie sú v súdnom konaní, zostali na výnimku súčasným prokurátorom. "Čakali sme, že to bude systémovo riešené," dodal.Úrad špeciálnej prokuratúry zanikne 20. marca. V súčasnosti sú odtiaľ expedované spisy na krajské prokuratúry naprieč Slovenskom. Administratíva na tom podľa Lipšica pracuje denne až do nočných hodín.