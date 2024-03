Premiér vidí pri zmenách v RTVS splnenie podmienok na ich zrýchlené prerokovanie

(Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Premiér Robert Fico (Smer-SD) si myslí, že pri zmenách v zákone týkajúcom sa Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) sú naplnené podmienky na ich prerokovanie v skrátenom legislatívnom konaní. Uviedol to vo videu na sociálnej sieti.

"To, čo sa za posledné štyri roky deje v RTVS, nemá nič spoločné s verejnoprávnosťou," vyhlásil Fico. Tvrdí, že kroky vedenia aj zamestnancov telerozhlasu znemožňujú, aby bola inštitúcia naozaj verejnoprávna a objektívna. "Ľudia majú základné právo na prístup k objektívnym informáciám, to sa im však nedostáva, je hrubo porušené," povedal premiér. Dodal, že o prerokovaní zmien v zrýchlenom režime ešte budú hovoriť v koalícii. Protesty verejnosti vníma ako súčasť prezidentskej kampane.

Premiér: Keď vojna na Ukrajine skončí, a nech jej výsledok bude akýkoľvek, Európa bude iná. (Zdroj: Facebook/Robert Fico)

Premiér tiež avizoval, že na aprílovej schôdzi Národnej rady (NR) SR sa bude rokovať aj o zmenách vo verejnom obstarávaní či pri posudzovaní vplyvov na životné prostredie a podobne. Rovnako potvrdil, že pokračujú prípravy aj na aprílové spoločné rokovanie vlády SR a Ukrajiny v Michalovciach. Verí, že ho nepostihne rovnaký osud ako rokovania slovenského a českého kabinetu.

Čo sa týka vojny na Ukrajine, naďalej trvá na tom, že nemá vojenské riešenie. Odmieta kritické postoje voči Slovensku od európskych krajín, napríklad Českej republiky. Podľa vlastných slov by sa nečudoval, keby nám pre "suverénne správanie siahli na európske fondy" pod zámienkou zmien v Trestnom zákone či v RTVS. Odmieta aj priame zapojenie slovenských vojakov do bojov na Ukrajine. Obáva sa eskalácie napätia po vyslaní vojakov z krajín EÚ a NATO. Považoval by preto za správne, keby parlament čo najskôr prijal rozhodnutie, že s takým niečím nesúhlasí.