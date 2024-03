Vodiči POZOR: V noci bude uzavretá diaľnica D1 od križovatky Bernolákovo po Bratislavu!

Polícia upozorňuje vodičov na uzavretie mosta nad diaľnicou D1 pred Bratislavou (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj)

BRATISLAVA - Vodičov čaká od soboty večer uzávera diaľnice D1 v úseku križovatky Bernolákovo (Triblavina) - križovatka Bratislava - Zlaté piesky. Dôvodom je demolácia, odstránenie mosta v úseku Čierna Voda, cesta I/61 nad diaľnicou. Upozorňuje na to Národná diaľničná spoločnosť (NDS) a bratislavská krajská polícia. Uzávera sa začne od 22.00 h a potrvá do nedele (17. 3.) do 12.00 h. NDS odporúča vodičom, aby sa úseku vyhli už skôr.