Záchranná akcia v centre Bratislavy: Ľudia prechádzali okolo, políciu zalarmovala až žena z električky

(Zdroj: Repro foto - Mestská polícia Bratislava)

Žena si počas jazdy v električke všimla, že na ulici sedí muž, ktorý sa veľmi triasol. Operátor mestskej polície vyslal preveriť oznam hliadku z okresného veliteľstva v Starom Meste. Policajtka a policajt našli na Vysokej ulici muža vo veľmi zlom zdravotnom stave, ktorý okrem cukrovky trpí aj epilepsiou. Mestským policajtom bolo jasné, že muž si vyžaduje starostlivosť profesionálov, preto potvrdili operačnému, že výjazd sanitky je potrebný.

Do príchodu Záchrannej zdravotnej služby sa o muža starali a snažili sa ho upokojiť. "Pomohli mu napríklad napiť sa sladeného nápoja, keďže kvôli aktuálnemu zlému zdravotnému stavu nedokázal sám ani to. Po príjazde sanitky ho pomohli premiestniť do vozidla, kde si ho prevzali do opatery už záchranári,“ informuje bratislavská mestská polícia na sociálnej sieti.

Meststká polícia pomohla človeku s epilepsiou a cukrovkou (Zdroj: Facebook - Mestská polícia Bratislava)

"Aj vďaka všímavej žene sme mohli pomôcť človeku v núdzi. Prosíme, nebuďte ľahostajní voči svojmu okoliu a ak máte podozrenie, že niekto potrebuje pomôcť, neváhajte a privolajte hliadku mestskej polície prostredníctvom linky. Pamätajte si, že je lepšie prísť k desiatim nepotvrdeným oznamom, ako neprísť k jednému, kde môže ísť o život,“ apelujú na občanov policajti.