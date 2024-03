Vláda prerokuje štatút rady pre politiku súdržnosti či Národný lesnícky program

Ilustračné foto (Zdroj: Topky/ Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Rada vlády Slovenskej republiky pre politiku súdržnosti 2021 - 2027 by mala rozšíriť svoje pôsobenie aj na regionálny rozvoj. Názov sa zmení na Radu vlády Slovenskej republiky pre regionálny rozvoj a politiku súdržnosti Európskej únie, zvýšiť by sa mal počet zástupcov združenia samosprávnych krajov SK 8. Vyplýva to z návrhu štatútu Rady vlády Slovenskej republiky pre regionálny rozvoj a politiku súdržnosti Európskej únie, o ktorom bude v stredu rokovať vláda.