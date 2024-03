Prehovoril priateľ Katky, ktorú zabil len 20-ročný vodič! Mrazivé slová: Keby to bolo povolené, zabijem ho

(Zdroj: FB/Polícia - Trnavský kraj, )

Len pár centimetrov delilo Katku, aby bezpečne prešla cez priechod pre chodcov. Keď však bola na konci, zachytil ju len 20-ročný vodič. ”Mladý vodič mal ísť na aute Honda CR-V smerom na Trnavu. Pri prejazde cez obec Zvončín mal, z doposiaľ nezistených príčin, pravou prednou časťou auta zachytiť chodkyňu. Tá v tom čase zľava prechádzala po priechode pre chodcov, pričom mala byť už takmer na jeho konci,” opísala celú tragédiu polícia na scoiálnej sieti.

Katka pri náraze utrpela vážne zranenia, ktorým, žiaľ, aj napriek maximálnej snahe zasahujúcich záchranárov, na mieste podľahla. ”Policajti podrobili mladíka dychovej skúške, ktorá alkohol v jeho dychu nepotvrdila. Na mieste mu zadržali vodičský preukaz,” dodala polícia.

Obeťou nehody bola len 18-ročná Katka, ktorá mala dnes písať maturitnú skúšku na Obchodnej akadémii v Trnave, ktorú navštevovala. Bola šikovnou študentkou a o mesiac by oslávila svoje 19. narodeniny. Život si užívala spoločne so svojim priateľom Sebastiánom, ktorý sa nevie zo straty svojej milovanej spamätať. ”Moja priateľka. Chúďatko. Nejaký demen* ju zrazil. Keby to bolo povolené v zákone, zabijem ho za to (Bol som jej priateľ),” napísal tesne po nehode zdrvený priateľ Katky.

Podľa informácií Nového Času mali mať vzťah už rok a pol. Spoločne prežívali toto najkrajšie obdobie ich života a tešili sa z budúcnosti. Práve on s ňou strávil aj posledné chvíle života. „Boli sme spolu v Trnave na rande. Dali sme si kávu, jedlo. Všetko bolo krásne,“ spomína nešťastný Sebastián (18).

Po spoločne strávených chvíľach sa vybrali na autobus. „Potom sme išli obaja na autobus. Katka do Zvončína, ja do Dubovej. Bozkávali sme sa v autobuse. Dal som jej poslednú pusu a vystúpila z autobusu. Povedala, že mi napíše z domu ako vždy. Muselo sa to stať hneď vtedy, ako autobus odchádzal. Bolo to pár sekúnd,” opísal posledné chvíle jej života. Svoju lásku však už nikdy neuvidí.