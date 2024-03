Po tragédii v Beňadikovej zostali bez mamy dve malé deti: Zdrvená obec usporiadala finančnú zbierku

(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Žilinský kraj, Z.Š.H)

Zuzana sa v sobotu popoludní postavila pred rozbehnutý vlak so svojou postihnutou dcérkou Paťkou. Mladá žena bola vydatá a mala tri deti. „Zuzka a Paťka boli nielen našimi spoluobčiankami, ale aj našimi blízkymi osobami, našimi slniečkami, s ktorými sme sa denne stretávali a ktoré sme mali radi. Veľmi ťažko sa hľadajú akékoľvek slová, v hrdle máme hrču a slzy sa nám tisnú do očí,“ napísala obec s tým, že o jej problémy sa zaujímali, pokiaľ mala o nich silu hovoriť.

"No nie vždy tú silu mala. Nedá sa druhému nasilu nanútiť pomoc, aj keď by človek pomôcť chcel. Tiež je pravdou, že zdravie pre druhého sa kúpiť nedá a nie vždy je v našich silách pomôcť, aj keď by sme veľmi - veľmi chceli," dodáva.

Pre rodinu vznikla zbierka

Mnohí sa po tragédii zamýšľali, čo bude s detičkami a hlavne ako im pomôcť v tejto mimoriadne ťažkej situácii, keď prišli o najbližšiu osobu, ktorou bola ich maminka. A mnohých napadla finančná pomoc. „Z uvedeného dôvodu sa Obec Beňadiková obrátila s prosbou o pomoc na Komunitnú nadáciu Liptov, ktorá poskytla na tento účel transparentný účet číslo: SK06 0900 0000 0051 8809 0388 a pridelila variabilný symbol: 100 100 , prípadne do poznámky napísať: Pomoc rodine z Beňadikovej,“ informuje obec.

V prípade, že by ste mali záujem, príspevkom na transparentný účet nadácie, môžete pomôcť rodine zosnulej mamičky Zuzky, ktorá prišla tragicky o život spolu so svojou zdravotne znevýhodnenou dcérkou Paťkou. Ostali po nej dve polosiroty: dcérka Lucka (9 rokov ) a synček Šimonko (5 rokov).

Tragédia pri Beňadikovej musí byť mementom

Udalosť zasiahla aj prezidentku Zuzanu Čaputovú, podľa ktorej musí byť tragédia mementom, že rodiny s deťmi so zdravotným znevýhodnením potrebujú ďaleko väčšiu podporu a pozornosť. "Myslím na pani Zuzanu, ktorá v náručí so svojou dcérkou ukončila ich životy. Myslím na bolesť, ktorú musela zažívať, a to až tak, že ju nedokázala uniesť. S myšlienkami som s ich rodinou, priateľmi a aj smútiacimi obyvateľmi obce Beňadiková, ktorým vyjadrujem úprimnú sústrasť," skonštatovala prezidentka.

Ako poukázala, realita životov množstva rodičov s deťmi so zdravotným znevýhodnením zahŕňa vyčerpanie, chudobu, nemožnosť nájsť si zamestnanie, zápasy o príspevky, ktoré aspoň trochu uľahčia život, ťažkosti pri umiestňovaní detí do školy či škôlky, sociálnu izoláciu a stigmu.