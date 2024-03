Ministerstvo kultúry predložilo návrh zmien v telerozhlase: Riaditeľa má voliť rada

Ministerstvo kultúry (Zdroj: SITA)

BRATISLAVA - Ministerstvo kultúry (MK) SR predložilo do skráteného medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona o Slovenskej televízii a rozhlase. Súčasná inštitúcia Rozhlas a televízia Slovenska by sa nemala formálne rozdeliť. Generálneho riaditeľa by mala voliť sedemčlenná rada zložená z troch nominantov ministra a štyroch zvolených v parlamente. Vzniknúť má aj programová rada, ktorej väčšinu volí Národná rada SR. Opätovne sa má zaviesť inštitút zmluvy so štátom, ktorou sa dopĺňa financovanie.