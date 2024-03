Prezident by mal vždy hájiť národno-štátne záujmy, tvrdí Pellegrini

Peter Pellegrini (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Prezident by mal vždy hájiť národno-štátne záujmy na medzinárodnej úrovni. Koncept prezidenta ako protiváhy vláde znamená konflikt inštitúcií, a to si ľudia na Slovensku neželajú. V rozhovore to uviedol kandidát na hlavu štátu Peter Pellegrini. SR podľa neho potrebuje prezidenta, ktorý spolupracuje s vládou, ak ide o dobré riešenia pre život, a ktorý sa vždy postaví na stranu ľudí, ak sa vláda spreneverí ich dôvere. Pellegrini takisto zdôraznil, že nedovolí, aby sa Slovensko zrieklo v EÚ práva veta. Rozhovor s Pellegrinim je súčasťou série rozhovorov s kandidátmi na prezidenta SR.

archívne video Naša krajina nevyšle slovenských vojakov na Ukrajinu, tvrdí Peter Pellegrini (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Čo vnímate ako najdôležitejšiu úlohu prezidenta SR?

Považujem za mimoriadne dôležité, aby kandidát na prezidenta mal program, ktorý posunie Slovensko a život ľudí vpred. Slovensko potrebuje pokoj, dôstojnosť a spoluprácu. Potrebuje prezidenta, ktorý je prezidentom ľudí a ktorý vždy bude hájiť národno-štátne záujmy na medzinárodnej úrovni v zmysle hesla "Slovensko na prvom mieste". Prezidenta, ktorý spolupracuje s vládou, ak ide o dobré riešenia pre život, a ktorý sa vždy postaví na stranu ľudí, ak sa vláda spreneverí ich dôvere. Prezidentský palác nesmie byť len miestom ústavných procedúr a reprezentačných formalít. Musí tam byť prezident, ktorému záleží na rozvoji regiónov, posilňovaní národnej kultúry a ustanovizní, ktoré boli majákom pre národ v ťažkých časoch. Zároveň prezidentský palác musí byť miestom, kde sa rodí vízia našej vlasti na roky dopredu. Moja vízia je súdržné a jednotné Slovensko, ktoré dokáže uspieť v súboji s tými najvyspelejšími krajinami. Slovensko, na ktorom vládne pokoj a kde nájde dôstojný život každý jeden človek.

Ktorú kompetenciu prezidenta považujete za najdôležitejšiu, a bez ktorej by ste si vedeli predstaviť výkon prezidentskej funkcie, prípadne, ktorú neplánujete používať?

Prezidentské kompetencie vytvárajú systém, ktorý umožňuje hlave štátu napĺňať program a víziu, na ktorú dostal mandát od voličov. Každá jedna má svoj zmysel a vytvára predpoklady na realizovanie môjho programu pokoja, dôstojného života ľudí a presadzovania národno-štátnych záujmov na medzinárodnej scéne v zmysle "Slovensko na prvom mieste". Nikdy nedovolím, aby sa Slovensko zrieklo v EÚ práva veta. Ako najvyšší veliteľ ozbrojených síl nedovolím vyslať slovenských vojakov bojovať na Ukrajinu. Rovnako svojimi kompetenciami chcem podporiť každé rozhodnutie vlády, ktoré smeruje k budovaniu dôstojného života ľudí na Slovensku a pomáha rozvoju regiónov, pretože Slovensko máme iba jedno a je našou povinnosťou ho budovať a rozvíjať.

Niektoré politické strany hovorili o potrebe zmeny volebného systému. Je táto zmena potrebná? Podpísali by ste zmenu volebného systému?

Počas kampane Hlas-SD hovoril o zmene volebného systému s tým, že by dostali silnejšie postavenie regióny. V nich pôsobí celý rad talentovaných regionálnych politikov, ktorí by mohli dostať zmenou volebnej súťaže priestor vo veľkej parlamentnej politike. Diskusie o tom sa ešte len začali a sú viac v teoretickej rovine. Takže podpisovať niet zatiaľ čo.

Aký je váš postoj k členstvu SR v NATO a EÚ? Členmi sme už 20 rokov.

EÚ a NATO vytvárajú náš spoločný hodnotový, ekonomický a bezpečnostný priestor, v ktorom sa môžeme slobodne rozvíjať a ako spoločnosť napredovať. Vo svete, kde sa menia násilím hranice, nám členstvo v týchto organizáciách vytvára garanciu územnej celistvosti Slovenskej republiky. Aj keď v rámci EÚ prichádzajú občas rozhodnutia, ktoré nie sú v súlade s národno-štátnym záujmom Slovenska, vieme si presadiť svoje, ak vieme zodpovedne využiť právo veta.

Prezident SR je aj najvyšší veliteľ ozbrojených síl. Aký je váš postoj k financovaniu armády, jej modernizácii, posilneniu, aj vzhľadom na dianie na východ od našich hraníc?

Slovenská republika musí presadzovať dôveryhodnú a predvídateľnú politiku. V dynamicky sa meniacom svete je dôležité plniť si záväzky vyplývajúce z nášho členstva v NATO. Budovanie moderných ozbrojených síl, ktoré majú svoj význam v rámci kolektívnej obrany, je výzvou pre každú zodpovednú vládu a prezidenta. Vyzbrojovanie však nikdy nesmie ísť na úkor sociálneho postavenia ľudí.

Ako vnímate pomoc Ukrajine? Ste za členstvo Ukrajiny v EÚ? Únia odobrila začiatok prístupových rokovaní.

Pomoc Ukrajine musí mať humanitárny charakter. Som proti myšlienke, aby slovenskí vojaci boli vyslaní na Ukrajinu, a nikdy by som to neschválil. Ocenil by som, keby už niekto prišiel s konceptom mierových rokovaní. Ak by sa aj začali prístupové rokovania s Ukrajinou, je ťažko odpovedať, v akom časovom horizonte by sa prístupové rokovania ukončili. Stačí sa pozrieť na prístupový proces na Balkáne.

Má byť prezident protiváhou vláde? Prečo?

Prezident musí byť prezidentom ľudí. Koncept protiváhy vláde znamená, povedané inými slovami, konflikt inštitúcií. A to si ľudia na Slovensku neželajú. Preto ponúkam pokoj, dôstojný život pre ľudí a prácu pre hrdé Slovensko.

O prezidentský palác zabojuje v tohtoročných voľbách celkovo 11 kandidátov. Sú nimi Andrej Danko, Patrik Dubovský, Krisztián Forró, Štefan Harabin, Ivan Korčok, Marian Kotleba, Ján Kubiš, Igor Matovič, Milan Náhlik, Peter Pellegrini a Róbert Švec.