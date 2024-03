Volič môže pre závažné dôvody hlasovať do prenosnej volebnej schránky

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA - Volič, ktorý nemôže zo závažných dôvodov, najmä zdravotných, prísť v deň prezidentských volieb do volebnej miestnosti, môže hlasovať prostredníctvom prenosnej schránky. Požiadať o ňu treba obec a v deň konania okrskovú volebnú komisiu.

"Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať obec a v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky, a to len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená," píše sa na webe ministerstva vnútra.

Volič, ktorý sa cez voľby nenachádza v územnom obvode svojho volebného okrsku podľa miesta trvalého pobytu, môže zo závažných zdravotných dôvodov hlasovať do prenosnej volebnej schránky na základe hlasovacieho preukazu, ak si ho vyžiadal.

Prvé kolo volieb prezidenta bude v sobotu 23. marca. Prípadné druhé kolo bude 6. apríla. Funkčné obdobie prezidentky Zuzany Čaputovej sa končí 15. júna 2024. Voliči môžu požiadať svoju obec o hlasovací preukaz, ak nebudú v deň volieb v mieste svojho trvalého bydliska. Pre prvé kolo sa dá vybaviť preukaz už len osobne, najneskôr 22. marca. Pre druhé kolo sa dá o preukaz požiadať cez e-mail do 14. marca a osobne najneskôr 5. apríla.