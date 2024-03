Forró chce kandidatúrou ukázať potrebu politického zastúpenia Maďarov, Kubiš sa z diskusie ospravedlnil

Krisztián Forró (Zdroj: TASR/Martin Baumann)

BRATISLAVA - Krisztián Forró chce v rámci svojej kandidatúry na prezidenta poukázať na potrebu politického zastúpenia maďarskej komunity na Slovensku i na problematiku regiónov. Nateraz nepovedal, koho by odporučil voliť v druhom kole, ak by nepostúpil. Osobne si nevie predstaviť voliť Ivana Korčoka. Uviedol to v diskusnej relácii v TV Markíza. S Forróm mal diskutovať aj kandidát Ján Kubiš, ten sa však z diskusie ospravedlnil.

"V prvom rade chceme ukázať, že my, Maďari, sme na Slovensku a chceme byť súčasťou krajiny," uviedol Forró. Kandidatúrou chce vytvoriť priestor na diskusiu o regiónoch a problematike menšín, ako napríklad dvojité občianstvo. Čo sa týka kompetencií prezidenta, posilnil by jeho možnosti v oblasti legislatívy. Skonštatoval, že ak je hlava štátu volená občanmi, má aj silný mandát od voličov. Preto si myslí, že prezident by mohol nielen vetovať a podpisovať zákony, ale ich aj predkladať do Národnej rady SR.

Kandidát na prezidenta SR Krisztián Forró vyzbieral takmer 30-tisíc podpisov (Zdroj: TASR/Martina Kriková)

Hlava štátu by mala byť podľa Forróa aj mediátorom medzi koalíciou a opozíciou. Kroky a rozhodnutia súčasnej vlády nekomentoval. Podčiarkol, že je legitímne zvolená občanmi. Na margo novely Trestného zákona, ktorej časť pozastavil Ústavný súd (ÚS) SR poznamenal, že bola šitá horúcou ihlou a vyžadovala by si väčšiu debatu. Myslí si, že prezidentka nemala inú možnosť, než zákon podpísať a obrátiť sa na ÚS.

Spojka medzi krajinami

Forró by ako prezident chcel byť aj spojkou medzi krajinami. Poukázal na potrebu silného formátu V4. Mrzí ho prístup českého premiéra Petra Fialu. Napriek rozdielom v niektorých názoroch by podľa neho krajiny V4 mali hľadať body, na ktorých sa zhodujú, pretože spoločne dosiahnu viac. V súvislosti s vojnou na Ukrajine poznamenal, že nesúhlasí s posielaním zbraní. "Mali by sa čo najskôr začať mierové rokovania," zdôraznil. Čo sa týka územnej celistvosti Ukrajiny, podľa Forróa musí krajina práve na mierových rokovaniach povedať, čo bude alebo nebude akceptovať.