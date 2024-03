Okamihy hrôzy počas požiaru v košickej nemocnici: Novorodeneckú JIS neevakuovali! Zo slov personálu mrazí

Ilustračné foto (Zdroj: TASR / František Iván)

KOŠICE - Okamihy plné hrôzy zažili pacienti ležiaci v košickej nemocnici v noci zo stredy na štvrtok. Na psychiatrickom oddelení totiž vypukol požiar, ktorý spôsobil zadymenie viacerých kliník. Pracovníci boli nútení viac ako polovicu pacientov evakuovať. Napriek tomu však vynechali tých najzraniteľnejších - novorodencov v inkubátoroch. Čo na to všetko hovoria kompetentní?

Požiar v košickej nemocnici L. Pasteura vypukol vo štvrtok v noci na štvrtom poschodí, kde sídli I. psychiatrická klinika. V nemocnici hneď vypukol rozruch a pracovníci evakuovali pacientov z lôžok. Celkovo evakuovali 404 zo 766 pacientov, ktorí sa v tom čase v monobloku nachádzali. Problém ale nastal na neonatologickom oddelení, ktoré sa nachádza na 16. poschodí v tej istej budove. Kým čerstvé mamičky evakuovali, ich deti, ktoré ležali v inkubátoroch, nie.

VIDEO Vyjadrenie riaditeľa UNLP Košice Ľ. Beňa po požiari v nemocnici

Vyjadrenie riaditeľa UNLP Košice Ľ. Beňa po požiari v nemocnici (Zdroj: TASR/František Iván)

Mamičky sa údajne informovali, čo je s ich deťmi a zamestnanci im vraj povedali, že sú v bezpečí evakuované. Všetko ale bolo inak. Po zhruba dvoch hodinách sa mohli totiž vrátiť naspäť na oddelenie, keďže požiar na štvrtom poschodí bol uhasený. Následne, keď sa boli pozrieť na deti, zistili, že novorodenci, ktorí sú v inkubátoroch na kyslíku, evakuovaní neboli. Informoval o tom Denník N.

Protichodné informácie

To, že všetky deti neboli evakuované, potvrdil na tlačovej konferencii aj riaditeľ nemocnice Ľuboslav Beňa. „Určite nie. Evakuácia neznamená vytváranie chaosu a paniky. Postupovali sme racionálne a presne. Bol som tu celú noc, viem, že to nebolo také vyhrotené, že by bolo nutné vytvárať paniku v celej budove," povedal. Podľa jeho slov nebol stav natoľko vážny, aby bola nutná evakuácia všetkých pacientov.

(Zdroj: TASR / Fran)

Na celú vec sme sa pýtali nemocnice. Tí však tvrdili niečo iné, ako riaditeľ. "Informácia o požiari bola okamžite poskytnutá všetkým oddeleniam sídliacim v lôžkom monobloku UNLP na Triede SNP 1. Následne po prehodnotení zdravotného stavu jednotlivých pacientov službukonajúci personál každého oddelenia rozhodol o potrebe evakuácie podľa evakuačného plánu. V súvislosti s pacientmi Neonatologického oddelenia UNLP, ktoré sa nachádza na 17. poschodí uvádzame, že všetkých 17 hospitalizovaných novorodencov bolo dočasne presťahovaných na Oddelenie urgentného príjmu do miestnosti akútnej hospitalizácie. Náš personál odborne pristúpil k riešeniu mimoriadnej situácie a týchto pacientov umiestnil do bezpečia. Všetky deti Neonatologického oddelenia UNLP, vrátane detí umiestnených v inkubátoroch sú v poriadku," uviedla Ladislava Šustová z komunikačného odboru UNLP.

Prenajaté priestory

Práve tu nastáva problém. V budove totiž sídlia dve neonatológie. Na 17. poschodí, ktoré sa spomína v stanovisku, sídli neonatológia UNLP. Na 16. poschodí, kde nastal problém, sídli oddelenie neonatologickej intenzívnej medicíny neďalekej Detskej fakultnej nemocnice, ktorá má priestory v UNLP prenajaté. K celej veci sa vyjadril aj riaditeľ Detskej fakultnej nemocnice Andrej Koman. Ten uviedol, že na oddelení neonatologickej intenzívnej medicíny v UNLP bolo v čase požiaru 25 novorodencov v inkubátoroch, pričom až 10 bolo vo vážnom stave na ventilácii. Okrem nich sa na oddelení nachádzala v čase požiaru a evakuácie jedna matka a 14-členný personál, pričom nik nebol evakuovaný.

(Zdroj: TASR / František Iván)

Samotná primárka oddelenia Vanda Chovanová priznala, že informácie o požiari sa k nim na oddelenie nedostali. Nemocnica síce informácie poslala na 16. poschodie, ale len na gynekologické oddelenie, ktoré patrí pod ich správu. "K nám nikto nezavolal,” povedala s tým, že o tom, že horí, sa dozvedeli až od služby v monobloku po tom, ako začali zisťovať, prečo v budove cítiť dym. Keď službukonajúca lekárka volala hasičom, tí boli prekvapení, že sa stále v budove nachádzajú ľudia, ktorí neboli evakuovaní. "Ako je možné, že ste ešte tam, keď všetci sú už evakuovaní?” prekvapene zareagovali hasiči a odporučili im, aby ostali tam, kde sú.

Problémom inkubátorov je, že nie sú vzduchotesné. Dym sa tak mohol dostať aj k novorodencom, ktorí sú na kyslíku. Údajne na oddelení počas požiaru začala jednému z novorodencov klesať saturácia, službukonajúci personál tak musel cez inkubátor prehodiť mokrú deku, aby sa k nemu dym nedostal.

(Zdroj: TASR / František Iván)

(Zdroj: TASR / František Iván)

Kritika politikov

K požiaru v košickej nemocnici sa vyjadril aj minister informatizácie Richard Raši, ktorý v zariadení dlhé roky pracoval ako lekár. Ako uviedol, správa o požiari ho vystrašila. "Požiar v nemocnici môže skončiť tragicky, vďaka nasadeniu všetkých to našťastie dopadlo dobre. O situácii som sa informoval u vedenia nemocnice, aj u pani ministerky a všetci urobili všetko pre to, aby sa nič nestalo a verím, že čo najskôr sa aj oddelenie, ktoré bolo postihnuté, vráti do normálnej prevádzky," povedal vo videu na sociálnej sieti.

Oveľa kritickejšie na celú situáciu reagovala poslankyňa SaS Vladimíra Marcinková. Podľa nej sú správy o tom, že deti z neonatologickej JIS-ky evakuované neboli, desivé. "Chcem veriť, že sa udialo všetko, čo bolo treba na ochranu týchto detských pacientov. Pýtam sa, čo ešte sa musí stať, aby MZ pochopilo, v akých hrozných podmienkach sú neonatológie na Slovensku a aby si to dalo za prioritu a začalo sa zaoberať aj tým, čo sa robí pre predčasne narodené deti na Slovensku. Alebo skôr, čo sa nerobí, ako nedodržiavame Evidence-based medicine, ako nedodržiavame podmienky, ktoré by tieto deti mali mať, ako nepodporujeme zmeny k lepšiemu," uviedla Marcinková nahnevane na sociálnej sieti.

Požiar v UNLP so silným zadymením vypukol zhruba hodinu po polnoci na I. psychiatrickej klinike, ktorá sa nachádza na štvrtom poschodí nemocnice na Triede SNP. Uhasiť sa ho podarilo skoro ráno. Z monobloku evakuovali 404 zo 766 ľudí. Podľa hasičov sa pri požiari v dôsledku nadýchania splodín zranilo deväť ľudí, výšku priamej škody predbežne určili na 100-tisíc eur. Ministerstvo zdravotníctva informovalo, že situácia je pod kontrolou.



Oslovili sme aj ministerstvo zdravotníctva. Správu budeme aktualizovať.