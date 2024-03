Ťažba v TANAP-e nadobúda obludné rozmery: Najnovšie FOTO trhajú srdce! Kompetentní vidia veci inak

(Zdroj: Facebook/My sme les)

BRATISLAVA - Koncom februára občianska iniciatíva My sme les zverejnila snímky, ktoré odfotila v Tatranskom Národnom parku (TANAP), konkrétne v Národnej prírodnej rezervácii Kôprová dolina. Bolo na nich vidieť len pne vyrúbaných stromov a od ťažkej techniky zničenú pôdu. Tam sa to však neskončilo.

"Ešte minulý týždeň nás všetkých donedávna neviditeľný tajomník na Ministerstve životného prostredia SR Štefan Kuffa presviedčal, že ťažba Tatrách je vlastne len "blbosť, ktorou sa ani netreba zaoberať, pretože je to dokopy jeden suchár". Ale naozaj pán štátny tajomník? Ako by ste nazvali to, čo sme objavili tentokrát?," začína s hnevom iniciatívna na sociálnej sieti.

(Zdroj: Facebook/My sme les)

Obrovské kopy popíleného dreva odfotili na severovýchodnej časti TANAP-u, pri osade Podspády. Podľa ich slov sa už časť dreva stihla odviezť ale nové drevo stále pribúda z malých skladov, roztrúsených po lese. "Tisíce a tisíce metrov kubických odchádzajú z pomerne malého územia a pripravujú ho o jeho prírodné hodnoty," hovorí.

(Zdroj: Facebook/My sme les)

Ťaží sa podľa nej na štátnych pozemkoch, všetko minimálne v 3. stupni ochrany. Vo vedeckom návrhu zonácie TANAP-u však bolo celé toto územie navrhované do A zóny. Podotýkajú tiež, že ide o Chránené vtáčie územie, Územie európskeho významu či biotopy hlucháňa hôrneho.

(Zdroj: Facebook/My sme les)

"Väčšina ťažby je rovno medzi štyrmi rezerváciami, v jednom prípade ťažba dokonca zasiahla aj 5. stupeň ochrany v rezervácii Pavlová," približuje. Podľa enviroaktivistov ide z veľkej časti o ťažbu, ktorá nijako nepomáha spomaľovať šírenie lykožrúta.

(Zdroj: Facebook/My sme les)

"Naozaj sme nahnevaní! TANAP, náš najstarší národný park a zároveň symbol národnej hrdosti, sa znovu dostal do rúk ľuďom, ktorí v ňom vidia predovšetkým zdroj dreva, diviny a trofejí. Je veľkým paradoxom, že práve SNS, ktorej nominati ovládli rezort životného prostredia (vrátane TANAP-u), sa radi oháňajú národnou hrdosťou. Sú to však len reči, realita vyzerá takto," uvádza iniciatíva.

My sme les na záver podotýka, že tento prípad bude určite zaujímať aj Európsku komisiu. "Možno nás nakoniec aspoň ona prinúti chrániť si naše vlastné životné prostredie," uzatvára.

Predchádzajúce obvinenia iniciatívy Správa TANAP-u odmietla

Predchádzajúce obvinenia iniciatívy z porušenia zákonov v súvislosti s ťažbou v Kôprovej doline Správa Tatranského národného parku odmietla. Potvrdila Martina Petránová z oddelenia komunikácie Správy TANAP-u s tým, že pri spracovaní následkov veternej a podkôrnikovej kalamity postupovala organizácia v súlade s platnou legislatívou. Iniciatíva sa pre ťažbu obrátila na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, tá sa bude podnetom zaoberať.

"Tvrdenia iniciatívy preverili zamestnanci Správy TANAP-u priamo na mieste. Spracovanie kalamity bolo vykonané s prihliadnutím na nie celkom ideálne podmienky v teréne. Práve pre nepriaznivé počasie boli práce, s ktorými sme začali ešte na jeseň 2023, ukončené až vo februári 2024 s tým, že budú vykonané dodatočné terénne úpravy pri vhodných podmienkach," uviedla Petránová. Ochranári tak čakajú, kým preschne premočené podložie, aby terén po mechanizmoch vrátili do optimálneho stavu. Ťažbu vykonávali na základe platného rozhodnutia príslušného orgánu ochrany prírody vydaného ešte v roku 2020, teda počas predošlého vedenia envirorezortu.

Ťažba v Kôprovej doline zverejnená vo februári iniciatívou My sme les (Zdroj: Facebook/My sme les)

"Správa TANAP-u bude aj naďalej vykonávať spracovanie náhodných ťažieb v lesných porastoch, v ktorých je táto činnosť povolená v zmysle platných rozhodnutí orgánov ochrany prírody," dodala Petránová s tým, že rešpektujú právo na podanie podnetu na SIŽP a počkajú si na stanovisko inšpektorov.