PRIESKUM Korupcia je závažný problém pre väčšinu Slovákov

(Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA - Korupcia je závažný problém pre väčšinu Slovákov. Mnohí si takisto myslia, že počas súčasnej vlády sa zvýši alebo nezmení. Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus, ktorý uskutočnila koncom februára pre Nadáciu Zastavme korupciu. TASR o tom informoval komunikačný špecialista nadácie Norbert Chomistek.

Pre 86,6 percenta opýtaných je korupcia veľmi alebo skôr závažný problém, ukázal prieskum. Za problém ju vôbec nepovažuje 1,2 percenta Slovákov a 3,9 percenta si myslí, že nie je závažný problém. Názor na korupciu nemá 8,3 percenta opýtaných. Slováci (37,7 percenta) si podľa výsledkov myslia, že počas súčasnej vlády sa korupcia zvýši alebo sa jej úroveň nezmení vôbec (31,8 percenta). Zníženie očakáva 13,4 percenta a zvyšok (17,1 percenta) nemá názor. "Občania však nevidia veľký rozdiel medzi politikmi, z pohľadu korupcie ich vnímajú podobne negatívne," uviedol analytik nadácie Martin Suchý.

Upozornil, že 66 percent si myslí, že všetci politici sú rovnakí a kradne každý jeden z nich. Bojovať proti korupcii by podľa Slovákov mala predovšetkým polícia (50,5 percenta), prokuratúra a súdy (49,5 percenta) a vláda (33,2 percenta). Pri otázke, kto podľa nich proti korupcii reálne bojuje, uviedli respondenti novinárov (36,2 percenta), verejnosť (32 percent) a mimovládne organizácie (25,3 percenta). Z prieskumu takisto vyplýva, že oproti minulosti narástol podiel ľudí ochotných nahlásiť korupciu, ak by boli jej svedkom. Kým v roku 2017 nameral Focus pre nadáciu 40 percent, teraz kladne odpovedalo na otázku, či by ju oznámili, 59 percent. Prieskum mapoval nálady Slovákov v čase rušenia Úradu špeciálnej prokuratúry. Bol realizovaný na vzorke 1502 respondentov.