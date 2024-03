Počet pracovníkov sociálnej kurately sa pre reedukačné centrá zvýši, informoval minister Erik Tomáš

komisár pre deti Jozef Mikloško, minister školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR Tomáš Drucker (Hlas-SD) a minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Erik Tomáš (Hlas-SD) (Zdroj: TASR/Martin Baumann)

BRATISLAVA - Ministerstvo práce zvyšuje počet pracovníkov sociálnej kurately v súvislosti so situáciou v reedukačných centrách o 64. Na jedného kurátora by tak malo po novom pripadať 55 detí. Sociálny kurátor bude musieť dieťa v reedukačnom zariadení navštíviť minimálne raz za polroka. Taktiež bude musieť vypracovať správu o jeho psychickom, fyzickom a sociálnom vývine. Na tlačovej konferencii o tom informoval minister práce Erik Tomáš (Hlas-SD).

"Doteraz na všetkých oddeleniach sociálnej kurately v rámci úradov práce po Slovensku pôsobilo 110 pracovníkov," priblížil Tomáš. Na zvýšenie počtu sociálnych kurátorov využíva ministerstvo prostriedky z európskeho sociálneho fondu. "Takto okamžite posilníme 28 úradov práce. Ide o pilotný projekt," poznamenal. Pokiaľ sa to osvedčí, rezort je podľa Tomáša pripravený realokovať ďalšie peniaze na zvýšenie počtu pracovníkov sociálnej kurately. Minister práce taktiež vydal pokyn inšpekcii v sociálnych veciach na kontrolu výkonu sociálnej kurately. Výsledky budú k dispozícii koncom marca.

Opatrenia vo všetkých 13 reedukačných centrách

Ministerstvo školstva realizovalo opatrenia vo všetkých 13 reedukačných centrách, tvrdí šéf rezortu Tomáš Drucker (Hlas-SD). Išlo podľa neho o doplnenie nábytku do izieb, vymenenie podláh či maľovanie. Niekde sa budú rekonštruovať elektroinštalačné rozvodov či hygienické zariadenia, robiť strechy či zateplenie. "Je v úvahe, že niektoré zariadenia zatvoríme a presunieme deti do iných, pretože ide naozaj o nevyhovujúce priestory a nedajú sa dobre zrekonštruovať," povedal Drucker.

Komisár pre deti Jozef Mikloško povedal, že opatrenia ministerstva práce a školstva idú v tejto chvíli správnym smerom. V reedukačných centrách chce jeho úrad umiestniť schránky dôvery. Budú slúžiť ako "SOS kanál" pre deti, ktoré budú chcieť poukázať na problém či požiadať o pomoc. Listy by raz za mesiac mali vyberať pracovníci Úradu komisára pre deti. Mikloško podotkol, že na toto opatrenie ešte hľadajú legislatívne riešenie.

Mikloško hovorí o podpore aktuálnych zamestnancov

V reedukačných centrách treba podľa Mikloška podporiť aktuálnych zamestnancov v centrách, upraviť systém umiestnenia a prehodnocovania umiestnenia detí. Malo by tiež dôjsť k špecializácii reedukačných centier. "Prvé kroky už urobilo ministerstvo školstva ale treba v tom ďalej robiť, aby sa nestalo, že pod jednou strechou sú záškoláci, bitkári, násilníci až veľmi vážna trestná činnosť," vysvetlil Mikloško. Slovensko by sa v oblasti reedukačných centier chcelo podľa Druckera inšpirovať napríklad systémom z Česka, ktorý je popredu. Verí, že do 30 apríla predložia podrobné kroky, ako chcú vyriešiť všetky problémy v reedukačných centrách.

Generálna prokuratúra SR v minulom roku kontrolovala reedukačné zariadeniach na Slovensku. Skonštatovala, že centrá neplnia svoj účel a nepredstavujú pre deti bezpečné miesto, kde by boli dodržiavané ich práva. Považuje za alarmujúci aj stav, ktorý umožňuje, aby sa dieťa v reedukačnom centre stalo obeťou sexuálneho násilia alebo iného protiprávneho konania. Školský parlamentný výbor preto zaviazal Druckera, aby do konca apríla predložil ďalšiu informáciu o opatreniach na riešenie nedostatkov v centrách.