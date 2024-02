Škandál na gymnáziu v Senci! Učiteľ údajne pred žiakmi prezentoval rasistické či homofóbne názory

(Zdroj: TASR - Pavol Zachar)

O údajnom kontroverznom správaní učiteľa dejepisu informoval portál tvnoviny.sk. Žiaci si vraj pravidelne zo strany pedagóga vypočuli narážky na Rómov či homosexuálov, údajne v tom mali byť aj prejavy fašizmu. Zvláštne reči mal pred žiakmi viesť celé roky.

Na dlhodobo problémové správanie mali teraz upozorniť maturanti, ktorí adresovali riaditeľke list. „Touto cestou chceme konečne vyriešiť dlhotrvajúci problém s nelegálnym šírením a navádzaním žiakov na fašizmus a nacizmus na našej škole. Vieme, že to veľa z vás nepodporuje, no bojíte sa to riešiť. Rozhodli sme sa preto zobrať to do vlastných rúk,“ píše sa v ňom. Žiaci údajne poukázali aj na to, že kvôli strachu z formovania žiakov pod vplyvom dejepisára zo školy mala odísť aj jedna z profesoriek.

Učiteľ podľa žiakov priamo podporoval vojnu na Ukrajine, terorizmus a žiakom prezentoval svoje politické názory. Hovoriť im mal tiež o tom, že by si rád založil politickú stranu s názvom Nenávisť. Tiež mal tvrdiť, že ak by bol Ukrajincom, utiekol by do Rusko a bojoval by na ruskej strane. Okrem toho mal viesť aj nenávistné reči na adresu homosexuálnov, o ktorých povedal, že „nie sú ľudia, iba hrozba pre nás normálnych.“ Dokonca mal hovoriť o tom, že rodina má byť zložená z muža a ženy. Keď sa ho jedna zo žiačok mala následne opýtať, či je menejcenná, keďže ich otec opustil, učiteľova reakcia bola, že je. Kontroverzné výroky mal aj na adresu ženského pohlavia. „Kto by sa len pozeral na športy, ktoré robia ženy,“ vyjadril sa údajne.

Prekvapivé na tom je, že spomínaný učiteľ má byť členom Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov. Portál tiež uviedol, že od žiakov dostal na adresu sporného učiteľa veľmi protichodné názory. Niektorí sa učiteľa zastávali. „Za mňa je to v pohode učiteľ a toto si nezaslúžil. Ja som nepočula reči až v takom zmysle, ako to bolo písané,“ povedala jedna zo študentiek.

Zaznela ale aj kritika. „Vypočuli sme si aj rasistické veci. Doslova nám bolo povedané, že rómsku skupinu by vypálil plameňometom. Hovoril, že by si chcel založiť politickú stranu Nenávisť. Vždy to povedal tak, že neberte to vážne a vždy povedal, že to nemáme nikomu hovoriť, ani rodičom. Mal aj homofóbne reči. Prezentoval, že rodina má byť muž a žena a ono sa to dotklo niektorých spolužiakov, ktorí majú iba jedného rodiča. Bolo im to ľúto,“ povedala pre tvnoviny.sk jedna z oslovených študentiek. Ďalšia mala zasa priznať, že si práve kvôli danému učiteľovi nevybrala dejepis ako maturitný predmet.

Zriaďovateľom školy je Bratislavský samosprávny kraj. „BSK o vzniknutej situácii vie a spolu so školou ju aktívne rieši. Takéto správanie zamestnanca je absolútne neprijateľné a netolerovateľné, a to ani zo srandy. Škola preveruje, či k udalostiam popísaných v anonymnom podnete naozaj došlo. S daným učiteľom škola urobila vážny pohovor a bol upozornený, že ak sa to preukáže alebo sa to nebodaj bude opakovať, budú vyvodené dôsledky,“ povedala Lucia Forman, hovorkyňa BSK. Učiteľ vraj prisľúbil nápravu.