Slovenský skialpinista zablúdil v Tatrách: Horskí záchranári ho napokon našli bez zranení

Horskí záchranári pátrali po stratenom skialpinistovi. (Zdroj: hzs.sk)

Skialpinista sa v pondelok (19. 2.) ráno vybral zo Žiarskej chaty na skialpinistickú túru na hrebeň Západných Tatier. Počas návratu späť na chatu v hmle zablúdil a zlyžoval do Hlbokej doliny, kde uviazol. "Ešte sa mu podarilo skontaktovať s priateľkou, ktorej poskytol informácie o svojej pravdepodobnej polohe. Potom sa mu vybila batéria v mobile," uviedli z Horskej záchrannej služby (HZS).

aktuálne video

Nočné pátranie po stratenom skialpinistovi v Západných Tatrách (Zdroj: hzs.sk)

Pátrať po ňom išla HZS zo Zverovky a Žiarskej doliny. O lokalizáciu mobilu požiadali ústredné operačné stredisko polície. Tá potvrdila, že turista by sa mal nachádzať na južnej strane pohoria. Horským záchranárom sa ho podarilo v krátkom čase lokalizovať v Hlbokej doline. Keďže bol bez zranení a schopný pohybu, spoločne zostúpili do ústia Jaloveckej doliny. Odtiaľ pokračovali terénnym autom do domu horskej služby v Žiarskej doline, kde sa záchranná akcia skončila.

