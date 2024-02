Fico reaguje na rozhodnutie prezidentky: VIDEO Tvrdé osobné ataky a obvinenia! Chystá sa na boj

(Zdroj: Topky/Ramon Leško, Ján Zemiar)

BRATISLAVA – Nepomohol mu ani list, ktorý jej napísal. Prezidentka dnes oznámila, že spornú novelu Trestného zákona podpíše, no zároveň jedným dychom avizovala, že ju napadne na Ústavnom súde a podá návrh na pozastavenie účinnosti zákona, kým ten nerozhodne. Nevyšla tak v ústrety premiérovi Robertovi Ficovi, ktorý chcel, aby zákon vrátila do parlamentu a tam ho poslanci mohli ešte meniť. Fico si dal so svojou reakciu na krok prezidentky načas, reagoval naň až po pár hodinách a v krátkom videu.