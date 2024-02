MIMORIADNE Nečakaný zvrat z prezidentského paláca! Čaputová podpísala nový Trestný zákon: Rozhodne Ústavný súd

(Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Prezidentka Zuzana Čaputová sa rozhodla novelu Trestného zákona podpísať a neuplatniť si tak právo veta. Zákon však stále ostro kritizuje. Prezidentka sa preto plánuje obrátiť na Ústavný súd a podať návrh na pozastavenie účinnosti zákona do doby, kým o ňom súd nerozhodne. Novelu napadla ako celok. "Nevyhnutným predpokladom môjho podania na ÚS preto je, že som novelu musela podpísať, aj keď s ňou nesúhlasím, a preto ju na súde namietam. Je to však jediný spôsob, ako umožniť, aby sa nespustili účinky novely ani na jeden deň," uviedla.

Návrh na ÚS na vyslovenie nesúladu návrhu zákona s Ústavou podá v pondelok.

Veľké kontroverzie

Parlament schválil kontroverznú novelu Trestného zákona len minulý týždeň vo štvrtok a to aj napriek tomu, že pôvodne chceli mať zmeny odklepnuté ešte pred Vianocami. Proti novele zbrojila nielen parlamentná opozícia, ale aj ľudia v uliciach. Výhrady mala aj Európska únia. Po celom Slovensku sa pravidelne niekoľko týždňov konali protesty, niektoré prebehli dokonca aj v zahraničných mestách. Legislatíva počíta so zrušením Úradu špeciálnej prokuratúry. Má takisto dôjsť k viacerým zmenám pri trestných sadzbách, hraniciach škôd pri majetkovej trestnej činnosti aj k úprave premlčacích lehôt. Parlament o novele rokoval v skrátenom legislatívnom konaní.

Prezidentka verzus premiér

Samotná prezidentka už po schválení novely v parlamente vopred avizovala, že zváži všetky ďalšie možnosti svojho postupu, aby nenadobudla účinnosť. Jej prijatie označila za zlú správu pre Slovensko a všetkých jeho občanov.

Samotná koalícia sa rozhodla niektoré body novely po jej schválení prehodnotiť. Veľmi diskutovanou bolo v posledných dňoch najmä skrátenie premlčania pri násilných trestných činoch z 20 na 10 rokov. Predseda vlády Robert Fico si dal preto načas a nový Trestný zákon podpísal iba v stredu. V rovnaký deň ho poslal aj do Prezidentského paláca. Premiér však zároveň poslal prezidentke Zuzane Čaputovej list, v ktorom navrhuje úpravu premlčacích lehôt, ich výšku navrhuje aj v závislosti od závažnosti trestného činu a trestných sadzieb, ktoré za skutky hrozia. "Plne rešpektujem vaše ústavné právo vrátiť Národnej rade (NR) SR zákon s pripomienkami do 15 dní od doručenia schváleného zákona. Pokiaľ sa ho rozhodnete využiť, dovoľujem si vám navrhnúť konkrétne legislatívne riešenie dĺžky premlčacej doby pri násilných trestných činoch," uviedol Fico v liste. Zároveň podotkol, že dĺžka premlčacej doby pri násilných trestných činoch je pre vládu "výsostne odborná téma a nepredstavuje podstatu schválenej novelizácie Trestného zákona".

Na margo postupu, ktorý jej v liste navrhol premiér Robert Fico (Smer-SD), Čaputová skonštatovala, že ide o ultimátum. "Z toho listu vyplýva, že v podstate mi hovorí o tom, že by som mohla vetovať ten zákon, ale iba v jednej časti, ktorá sa týka násilných trestných činov, a to iba spôsobom, ktorý mi v tom liste navrhol. Vlastne je to v istom zmysle akoby ultimátum a zúženie priestoru na to, akým rozsahom veta by sa boli ochotní vôbec zaoberať," dodala.