Vláda bude schvaľovať zákon o strategických investíciách i zmeny štatútov

Ilustračné foto (Zdroj: Topky/ Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Príprava projektov, ktoré štát určí ako strategické investície, i tých, ktoré patria do transeurópskej dopravnej siete (TEN-T), by sa mala zrýchliť. Vyplýva to z návrhu zákona o mimoriadnych opatreniach pre strategické investície a pre výstavbu TEN-T, ktorý bude v stredu schvaľovať vláda.