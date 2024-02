Liga za duševné zdravie odsudzuje zľahčovanie sexuálneho násilia pri debate k Trestnému zákonu

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA - Liga za duševné zdravie (LDZ) kritizuje debatu k novele Trestného zákona. Odsudzuje vyhlásenia, ktoré spochybňujú osoby so skúsenosťou so sexuálnym násilím. Vyzýva verejne činné osoby, ktoré sa výrokov dopustili, aby tak už nerobili a aby sa obetiam a ich blízkym verejne ospravedlnili. Zároveň verí, že sa podarí úpravu Trestného zákona, ktorú považuje za škodlivú, zvrátiť. Uviedla to vo svojom stanovisku.