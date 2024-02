Polícia zaznamenala v Prešovskom kraji viaceré podvodné telefonáty seniorom

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

"Snažia sa dostať seniora do stresovej situácie tým, že mu povedia, že jeho vnuk, vnučka, syn, dcéra je po autonehode v nemocnici, alebo spôsobil dopravnú nehodu. Všetko to je zamerané na to, aby sa senior zľakol a v danom okamihu využijú chvíľkovú indispozíciu a vylákajú od seniora peniaze alebo citlivé údaje k účtom," uvádza polícia.

Zároveň apeluje na ľudí, aby intenzívne komunikovali so svojimi staršími príbuznými a tí sa nestali obeťami podvodníkov. Ak niekomu podvodníci telefonovali, je potrebné kontaktovať políciu na čísle 158.