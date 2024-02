Európska komisia predĺžila posudzovanie žiadosti Slovenska o štvrtú platbu z plánu obnovy

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA - Európska komisia (EK) sa rozhodla predĺžiť posúdenie žiadosti Slovenska o štvrtú platbu z plánu obnovy a odolnosti nad rámec štandardných dvoch mesiacov predpokladaných v nariadení o Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti (RRF). V piatok to uviedol hovorca EK.

archívne video

Európska komisia dnes uzatvorila a pozitívne hodnotila žiadosť o tretiu platbu v rámci Plánu obnovy (Zdroj: TASR/Pavol Zachar)

TASR sa obrátila na exekutívu EÚ so žiadosťou o spresnenie informácií, podľa ktorých pozastavuje hodnotenie štvrtej platby z plánu obnovy.V odpovedi, ktorú zaslal tlačový odbor EK pre RRF, strategický výhľad a medziinštitucionálne vzťahy, demokraciu a demografiu, sa uvádza, že pokiaľ ide o členské štáty EÚ, Európska komisia sa nevyjadruje k posudzovaniu žiadostí o platbu, kým nie je proces posúdenia dokončený.

(Zdroj: Getty Images)

"V súčasnosti posudzujeme štvrtú žiadosť Slovenska o platbu (predloženú 15. decembra 2023). Lehota na posúdenie tejto žiadosti o platbu sa predĺžila nad rámec štandardných dvoch mesiacov predpokladaných v nariadení o RRF, aby bolo možné zhromaždiť dodatočnú dokumentáciu potrebnú na posúdenie zo strany Komisie," uvádza sa v poskytnutej odpovedi.

Podľa stanoviska EK to slovenskej vláde zaisťuje dostatok potrebného času na zaslanie informácií, bez časovej tiesne v podobe dvojmesačného obdobia, ktoré by platilo štandardne.Podľa hovorcu EK takéto rozšírenia posudzovania žiadosti o platby cez národné plány obnovy nie sú nezvyčajné. Podobné predĺženia nad dvojmesačný rámec boli dohodnuté aj s Rumunskom, Bulharskom, Talianskom a Cyprom v ich predchádzajúcich žiadostiach o platby."Dátum vydania hodnotenia Európskej komisie bude závisieť od toho, kedy Slovensko poskytne všetku potrebnú dokumentáciu. Pokračujeme v konštruktívnych diskusiách so Slovenskom v rámci tohto procesu," uvádza sa v stanovisku eurokomisie.