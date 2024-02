Nový zákon by mohol podľa Ráža prípravu strategických stavieb skrátiť na dva, tri roky

Jozef Ráž ml. (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA - Zákon o strategických investíciách by mohol prípravné a povoľovacie procesy významných stavieb na Slovensku skrátiť rádovo na dva, tri roky. Uviedol to minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD) v stredu po rokovaní vlády, ktorá schválila návrh zákona o mimoriadnych opatreniach pre strategické investície a pre výstavbu transeurópskej dopravnej siete (TEN-T).

"Zákon o strategických investíciách by mal zo 14 rokov štandardných prípravných a povoľovacích procesov na Slovensku spraviť rádovo dva, tri roky," uviedol Ráž s tým, že skrátenie by sa malo dotknúť celého procesu od rozhodnutia o tom, že sa ide investícia stavať, až po stavebné povolenie, respektíve po začiatok výstavby.Návrh zákona podľa rezortu dopravy pripravili s cieľom zrýchliť a zjednodušiť procesy pri veľkých, primárne dopravných, projektoch. Odbúrať tak chcú aj byrokratické prekážky a zosúladiť slovenskú legislatívu s tou európskou, najmä pri urýchlení výstavby európskych koridorov, priblížila hovorkyňa ministerstva dopravy Petra Poláčiková.

Ministerstvo dopravy opakovane upozornilo na to, že výstavba dopravnej infraštruktúry na Slovensku trvá príliš dlho. "Nové vedenie ministerstva dopravy chce tento stav zmeniť a to pri tzv. strategických investíciách. Ide o projekty nad 100 miliónov eur, ktorých vyhlásenie za strategickú investíciu podlieha prísnym kritériám," priblížila Poláčiková.Rezort spresnil, že ide hlavne o projekty dopravnej TEN-T infraštruktúry, ako napríklad diaľnica D1 Turany - Hubová či chýbajúce úseky D3, R4 od Prešova do Poľska. Strategickou investíciou sa tiež môže stať výstavba bezpečnostnej či vojenskej infraštruktúry.

"Strategická investícia nemôže byť postavená kdekoľvek, keďže musí byť v súlade s územným plánom a s ďalšími strategickými dokumentmi," doplnil Ráž. Takéto projekty podľa rezortu musia mať spracovanú štúdiu realizovateľnosti a musia byť posúdené v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA).Návrh zákona o strategických investíciách si však vyslúžil kritiku od opozičných politických strán. Viaceré upozornili, že zákon ohrozí práva občanov. Zmeny by sa totiž mali dotknúť napríklad vyvlastňovacieho konania, povoľovacích procesov i verejného obstarávania strategicky významných projektov.

"Návrh zákona zásadne obmedzuje priestor pre pôsobenie neslávne známych špekulantov, ktorí svojimi obštrukciami predlžujú proces prípravy dopravných stavieb. Nie je však namierený proti právam obyčajného občana," uviedol rezort dopravy.Návrh zákona ešte musí schváliť Národná rada (NR) SR, rokovať o ňom bude v skrátenom legislatívnom konaní.