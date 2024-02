Mnohým rodičom svitá na lepšie časy: Férovejšie pravidlá pri výživnom! Problematické cifry nájdete v TABUĽKE

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Ministerstvo spravodlivosti SR zjednocuje postup pri určení výživného. Ako informuje rezort, v rámci projektu „Implementácia opatrení na podporu reformy štruktúry a optimalizácie procesov v rodinnoprávnej agende“ bola vytvorená pracovná skupina, zložená z odborníkov na rodinné právo a to zo sudcov rozhodujúcich v poručenskej agende, odborníkov z akademickej obce, Generálnej prokuratúry SR a Ministerstva spravodlivosti SR.

"Tá pripravila metodiku s cieľom prispieť k zjednotenej aplikačnej praxe súdov a ktorá stanovila základné východiská a spôsob výpočtu výživného na dieťa, tzv. tabuľkové výživné," informuje MS SR.

Metodika v rámci platnej legislatívy podrobne upravuje postup súdov pri rozhodovaní o vyživovacej povinnosti rodičov voči deťom a to aj tým plnoletým. Zisťovanie príjmov rodičov, aj tých, ktorí zámerne svoje príjmy zahmlievajú, tzv. potencionalita príjmov, čo patrí, alebo nepatrí medzi oprávnené výdavky a ďalšie skutočnosti, metodika podrobne rozoberá opierajúc sa o judikatúru a súdnu prax.

Tabuľka pre výpočet výživného

"Samotná tabuľka pre výpočet výživného vznikla na základe porovnania rozhodnutí krajských súdov za posledné obdobie, reflektujúc aj metodiky stredoeurópskych krajín, ktoré s tabuľkami pre výpočet výživného pracujú už desaťročia (ČR, Nemecko, Rakúsko)," vysvetľuje MS SR.

Tabuľka pozná päť vekových kategórií detí. Ide o kategórie predškolského veku, prvého a druhého stupňa základnej školy, strednej školy, vysokej školy, pričom počet vyživovacích povinností je jedno z dôležitých kritérií.

Metodika má odporúčací charakter, nedá sa použiť vždy. "Život prináša rôzne situácie, ktoré bude musieť zohľadniť v danom konaní sudca. Pre dieťa napríklad so špecifickými potrebami pri zdravotnom postihnutí, či zvýšených výdavkoch pri mimoriadnom talente, bude musieť sudca individuálne pristupovať," poznamenáva rezort. Pre väčšinu detí so štandardnými výdavkami je to však cesta k rýchlemu a predvídateľnému rozhodnutiu súdu.

Laická verejnosť si podľa MS SR vďaka tomu môže zreálniť svoje očakávania, či už na strane oprávneného alebo povinného rodiča. "Táto metodika môže prispieť k férovým rodičovským dohodám ohľadne výživného," dodáva.

Ministerstvo spravodlivosti uvádza jednoduchý príklad:

Deti vo veku 6 a 12 rokov sú zverené do výlučnej starostlivosti matky. Otec, ako povinný rodič, má ako zamestnanec čistý príjem 1 400 €. Styk je upravený nasledovne: 2 víkendy v mesiaci deti trávia s otcom.

Výpočet výživného: Výška výživného podľa tabuľky: - dieťa 6 rokov – 14 % z 1400 € = 196 € - dieťa 12 rokov – 16 % z 1400 € = 224 € Kontrola: výživné na obe deti by malo byť vo výške 30 % z čistej mzdy povinného rodiča, t.j. 420 € (196+224=420 €). Styk je nastavený úzko, nemá vplyv na výšku vyživovacej povinnosti. Príjem otca umožňuje určenie výšky výživného podľa tabuľky.