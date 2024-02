Budeme si musieť pritiahnuť opasky: Kamenický hovorí v zahraničí o šetrení! Okresať máme miliardy

Ladislav Kamenický (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Ako informoval zahraničný portál Bloomberg, rezort financií pripravuje sanáciu našich spoločných peňazí až vo výške 1,5 miliardy eur, táto čiastka pritom zodpovedá jednému percentu ročného HDP Slovenska. Jedným z doposiaľ známych krokov, o ktorých portál informoval má byť stopka pre dotácie v rámci energopomoci.

„Chceme investorom ukázať, že máme jasnú konsolidačnú trajektóriu a že náš plán na zníženie rozpočtového deficitu je dôveryhodný,“ povedal kamenický pre portál.

Eurokomisia predpovedá hrôzostrašný scenár

Slovensko by sa tak podľa predpovedí Európskej komisie malo so svojim deficitom dostať na úroveň viac, ako 6 percent. S touto mierou deficitu by sme sa tak dostali na chvost v zozname krajín Európskej únie. Výškou deficitu by sme tak predbehli dokonca Rumúnsko, ktorému EK pre rok 2024 odhaduje deficit vo výške 6,5%.

