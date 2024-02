Obce začnú od stredy vydávať hlasovacie preukazy na voľbu mimo bydliska

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

O hlasovací preukaz môžu voliči žiadať písomne a cez e-mail najneskôr do 4. marca na prvé kolo volieb a do 14. marca na druhé kolo volieb. "Osobne možno vyzdvihnúť hlasovací preukaz v posledný pracovný deň pred dňom konania volieb," uviedli z Ministerstva vnútra (MV) SR. Obce mali do 2. februára zverejniť na svojom webe emailovú adresu na podávanie žiadostí o hlasovací preukaz.

Ministerstvo vnútra vyzýva, aby si ľudia dávali pozor na svoj hlasovací preukaz, náhradný sa nevydáva (Zdroj: TASR/Martina Kriková)

Volič môže jednou žiadosťou požiadať o hlasovacie preukazy na obe kolá volieb, musí to však v žiadosti zreteľne uviesť. Ministerstvo upozorňuje, že volič môže s preukazom hlasovať aj v mieste trvalého pobytu, avšak len s hlasovacím preukazom. "Hlasovací preukaz je platný len na ten deň konania volieb, ktorého dátum je na ňom uvedený a len spolu s občianskym preukazom," priblížil hovorca MV Matej Neumann.

Prvé kolo volieb prezidenta bude v sobotu 23. marca. Prípadné druhé kolo bude 6. apríla. Funkčné obdobie prezidentky Zuzany Čaputovej sa končí 15. júna 2024. Znovu kandidovať nebude. Volebná kampaň pred prezidentskými voľbami sa už začala. Kandidáti na ňu môžu minúť pol milióna eur. Kampaň sa končí 48-hodinovým volebným moratóriom.