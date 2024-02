POZOR Slovensko dnes zasiahne mohutná víchrica: V týchto okresoch bude vietor najsilnejší

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

archívne video

V Bratislave to vo veľkom na konci marca roztočila snežná víchrica (Zdroj: Topky)

So silnou až mohutnou víchricou na horách treba až do nedele (4. 2.) počítať v okresoch Banská Bystrica, Brezno, Poprad, Liptovský Mikuláš, Ružomberok a Tvrdošín. Vietor tu môže nárazovo dosiahnuť rýchlosť 135 až 160 kilometrov za hodinu. Prvostupňová výstraha je vydaná pre okresy Dolný Kubín, Martin, Námestovo a Žilina, kde môže vietor dosiahnuť nárazovo rýchlosť 110 až 135 kilometrov za hodinu. Výstraha prvého stupňa pred vetrom platí do 18.00 h aj v nižších polohách. Vydaná je pre väčšinu Bratislavského kraja a pre okresy Dunajská Streda, Galanta a Trnava.

(Zdroj: shmú.sk)

(Zdroj: shmú.sk)