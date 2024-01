VEĽKÉ ZNÁMKOVANIE VLÁDY: Takto vidí robotu ministrov politológ! Rozdávali sa päťky, jednotku má jediný

(Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Času mali dosť, teraz nadišla chvíľa pozrieť sa, ako im to ide. Vláda má už čoskoro za sebou prvých 100 dní svojho úradovania. Neobišla sa bez škandálov, odvolávaní, kritiky opozície aj ľudí v uliciach. Zároveň však ministri stihli prijať aj niekoľko užitočných zákonov a potešiť nimi nejedného Slováka. Na to, ako sa im vodilo, sa pozrel politológ Radoslav Štefančík, ktorý každému nadelil známku. A našlo sa dosť takých, ktorých by rovno nechal prepadnúť.

Premiér Robert Fico - 5/2

Predsedovi vlády by dal politológ rovno dve známky. "Prvá bude 5 s výkričníkom. Za správanie. Za správanie sa síce dáva maximálne štvorka, ale v tomto prípade je aj päťka málo. Vystupuje ako hulvát, robí hanbu tejto krajine, uráža nášho suseda, nadbieha prízemným pudom svojich voličov, velebí Gustáva Husáka, predstaviteľa zločinného režimu atď," uviedol.

Následne však jedným dychom dodal, že druhá známka by bola o dosť lepšia - 2. "Za reálny výkon premiéra. Podporuje územnú celistvosť Ukrajiny, má to dokonca v programovom vyhlásení vlády. Určite bude hlasovať za tých niekoľko miliárd eur, ktorými EÚ pomôže Ukrajine. Je mu jasné, kam Slovensko patrí a hoci sa všelijako krúti, zatiaľ Slovensko neťahá do náruče krvilačného Putina. Že chce dostať svojich kamošov z basy? Nemusí sa nám to páčiť, ale voliči vládnych strán mu tento zvrátený nápad tolerujú," dodal.

Minister obrany Robert Kaliňák – 2

Dobre v hodnotení obišiel šéf rezortu obrany. "Rokuje s americkými partnermi o lepšom obrannom vybavení Slovenska, a to je veľké plus. Odmieta priamu vojenskú pomoc Ukrajine, ale je to človek biznisu, takže bude podporovať aspoň komerčný predaj. Keď neprší, nech aspoň kvapká," uviedol politológ.

Ministerka hospodárstva Denisa Saková – 2

Solídnu dvojku dostala aj ministerka hospodárstva. "Zatiaľ sa veľmi neprejavila, ale kto nič nerobí, nič nepokazí. Mala rokovať o cenách energií pre domácnosti, ale táto téma akosi rýchlo zanikla v spleti búrlivej diskusie o zmenách v právnom poriadku. Aspoň, že tie jaternice vie správne zakrútiť," uviedol Štefančík.

Minister životného prostredia Tomáš Taraba – 5

Minister životného prostredia skončil na opačnom konci hodnotenia a dostal známku, akú by nechcel v škole žiaden žiak. "Urobiť z pytliaka šéfa národného parku môže len babrák alebo darebák. Čitateľ si môže vybrať, ja v tom mám jasno," vyjadril sa politológ.

Podpredseda vlády pre Plán obnovy a odolnosti a využívanie eurofondov Peter Kmec – 2

Podľa Štefančíka mínusom viacerých členov vlády je, že žijú v tieni svojich problémových ministerských kolegov. "Pán Kmec z ich tieňa zatiaľ nevyšiel, takže ostáva len dúfať, že tú dvojku si od nás zaslúži," uviedol.

Minister financií Ladislav Kamenický – 3

Financmajster si vyslúžil trojku. "Ako môže minister financií konsolidovať verejné financie, keď musí posunúť časť peňazí na nové ministerstvo? Mal si dupnúť oboma nohami a povedať zásadné nie. V každom prípade mu pri realizácii jeho spanilých predsavzatí držíme palce," dodal.

Minister dopravy Jozef Ráž – neklasifikovaný

Špeciálny prípad je pre Štefančíka minister dopravy. "Ani nevieme, či chodí do práce. Zatiaľ môj hlavný kandidát na funkciu manželky poručíka Columba. Budeme o ňom sem tam hovoriť, ale reálne ho pri práci zrejme často neuvidíme," skonštatoval.

Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč – 4

Nie veľmi dobre obišiel minister pôdohospodárstva. Ten zatiaľ podľa politológa neprepadáva, ale žiadna sláva to teda tiež nie je. "Jedným z hlavých cieľov tejto vlády malo byť zníženie cien potravín. Bol som dnes v obchode, ale zatiaľ som žiadne znižovanie nepostrehol. Asi som bol v zlom obchode," povedal Štefančík.

Minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Richard Raši – 3

"Vláda sa chystá poskytnúť viac slobody starostom a primátorom cez zmeny zákona o verejnom obstarávaní. Vicepremiér dostane o rok jednotku, ak zmeny v procese verejného obstarávania nebudú mať za následok vyššiu mieru korupcie. Ale ruku na srdce. Poznajúc týchto politikov za ostatné roky, nebude to čakanie zbytočné?," pýta sa v prípade ministra investícií.

Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok – 5

Šéf rezortu vnútra podľa Stefančíka zatiaľ stelesňuje všetko zlo, ktoré sa táto vládna koalícia chystá presadiť. "Je najlepším obrazom Smeru, hoci ho do vlády paradoxne nominoval Hlas. Od svojho stvoriteľa sa učí mimoriadne rýchlo. Musí byť každému jasné, že tým stvoriteľom nemyslím šéfa Hlasu," poznamenal.

Minister spravodlivosti Boris Susko – 5

Minister spravodlivosti podľa politológa zasa nevie hodnoverne vysvetliť úsilie vlády zmeniť trestnú legislatívu a zrušiť Úrad špeciálnej prokuratúry. "Prečo nepovie pravdu a nevysvetlí voličom, komu tieto zmeny najviac prospejú?" pýta sa.

Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár – 5

Päťku si vyslúžil aj šéf rezortu diplomacie. "Od čias hruštičky húževnatej zatiaľ najhorší minister zahraničných vecí. Hovorí, že chce robiť zahraničnú politiku na štyri svetové strany, ale obávam sa, že nevie ani to, kde je sever," tvrdí.

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš – 1

Jedinú jednotku si od politológa vyslúžil minister práce. "Dôchodcovia zatiaľ dostali, čo dostať mali. Plus mínus. Že zaplače štátny rozpočet? Za to zhoršíme známku ministrovi financií," poznamenal.

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Tomáš Drucker – 1 mínus

O čosi horšie dopadol minister školstva. Ten k jednotke totiž vyfasoval aj mínusku. "Jeden z mála ministrov, možno jediný, ktorý sa nehanbí povedať, že v niektorých oblastiach nadväzuje na svojich predchodcov. Mínus je za tie falošné reči o každoročnom zvyšovaní platov učiteľov. Tento rok totiž začína bez navyšovania. Že bolo od septembra 2023? Ale čo s tým má táto vláda?," vysvetlil.

Ministerka kultúry Martina Šimkovičová – 5 s podmienečným vylúčením.

Naopak, najhoršie podľa politológa obišla ministerka kultúry. "Otvorene diskriminuje konkrétnu menšinu, má homofóbne vyjadrenia, správa sa infantilne, obnovila spoluprácu s agresorskými štátmi. Ani neviem, či tu niekedy bola taká masová petícia za odvolanie nejakého ministra Ficovej vlády. A to dokonca pár týždňov po jej menovaní," uviedol politológ.

Ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková – 5

Dobre sa zatiaľ nevodí ani ministerke zdravotníctva. "Táto známka nie je ani tak pre ňu samotnú, ako skôr pre toho iniciatívneho úradníka z jej ministerstva, ktorý lustroval lekárku, ktorá vecne a odborne upozornila na nesprávne konanie ministerky na oddelení predčasne narodených detí. Nous sommes tous Vanda!," poznamenal.

Vláda ako celok – 4 mínus

A na záver hodnotenie pre celú vládu - štyri mínus. "Akoby zabudli, že okrem tých 140 podozrivých, obvinených alebo už medzitým odsúdených, tu na Slovensku žije ďalších päť a pol milióna slušných ľudí, ktorí zatiaľ márne čakajú, že sa vláda bude venovať aj ich problémom. Ako to títo politici pred pár mesiacmi sľúbili," dodal Štefančík.