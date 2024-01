Tragický osud rodiny z Komjatíc: Najprv prišiel o život len 2-ročný Šimonko, teraz zomrela jeho matka Jarmila

(Zdroj: SITA, Facebook/J.M.)

KOMJATICE - Prežili to najhoršie, čoho sa môže dožiť rodič. Rodičia z Komjatíc v okrese Nové Zámky prišli pred ôsmimi rokmi o svojho milovaného syna Šimonka (†2). Chlapček bol vtedy so svojím otcom vonku, keď sa pravdepodobne nešťastne pošmykol a padol do potoka. Zachrániť sa ho už nepodarilo. Rodina vtedy prežívala ťažké obdobie a teraz prišla ďalšia rana. Vo veku 44 rokov zomrela Šimonkova mamina Jarmila.

O ďalšej tragédii, ktorá zasiahla rodinu z Komjatíc, informovali noviny čas.sk, ktorým to oznámila známa rodiny. „Jarka zomrela, je to hrozné, čo si tá rodina musí prežiť,“ uviedla rodinná známa, podľa ktorej slov podľahla zákernej chorobe. „Zomrela takmer presne soem rokov po svojom synčekovi,“ dodala so smútkom.

archívne video

Posledná rozlúčka s Jarkou bola vo štvrtok v Komjaticiach. Podľa ľudí v dedine bola veľmi silnou, citlivou a dobrou ženou. "Prežila si to, čo by nemala prežiť žiadna matka a napriek tomu rozdávala všetkým úsmev a pokoj," zhodli sa ľudia v dedine.

Čo sa stalo Šimonovi?

Tragédia sa odohrala 6. februára 2016 pár metrov od bytovky, v ktorej bývali. Otec sa hral so svojím synom vonku. Keď sa Šimonko dobicykloval, išiel si sám schovať bicykel do bytovky. "Potom sme sa len hrali. Ja som bol chvíľu zohnutý a on mi hádzal veci. Boli to len tri sekundy, čo som sa otočil,“ rozprával o najhorších okamihoch v živote otec Peter s tým, že Šimonko sa veľmi bál vody a nikdy mu nenapadlo, aby do nej šiel.

Keď sa otočil a zbadal, že Šimonko tam nie je, začal ho všade hľadať. „Keď som našiel pri potoku šál, tak som išiel popri rieke a kilometer ho hľadal. Nikde nebol,“ opisoval hrozné okamihy otec. Chlapčeka unášal prúd Malej Nitry asi 700 metrov a hasiči ho našli až po hodine a pol, kedy mu už nikto nedokázal pomôcť.