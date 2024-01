Posledné minúty pred tragédiou pri Čadci! Prehovoril taxikár: Opitého muža už mal v aute, snažil sa ho zastaviť

(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Žilinský kraj)

ČADCA – Už sedel v taxíku, no potom si to rozmyslel. Kysucami otriasla obzvlášť tragická nehoda. Auto, za volantom ktorého sedel opitý vodič, sa zrazilo s iným osobákom. Žiaľ, pre muža z druhého vozidla mala nehoda fatálne následky – v aute, ktoré vybuchlo, uhorel. Nechýbalo pritom veľa a tragédia sa vôbec nemusela stať.

K nehode došlo v noci z piatka na sobotu v tuneli Horelica. Vodič auta značky Opel prešiel pri výjazde z tunela do protismeru a čelne sa zrazil s automobilom s poľským evidenčným číslom. Po čelnej zrážke došlo k vznieteniu vozidiel. Záchranné zložky, ktoré na mieste zasahovali, našli po zahasení požiaru v aute už len torzo tela.

archívne video

V dychu vodiča Opla namerali 1,92 promile alkoholu. 46-ročný muž už má na krku obvinenie z trestného činu usmrtenia. Ako sa však ukazuje, chýbalo málo a v osudnú noc nemusel za volantom vôbec sedieť. Muž, ktorý sa chcel dostať uprostred noci z Kysuckého Nového mesta do susednej Čadce mal ísť totiž v podguráženom stave pôvodne domov taxíkom. „Jeho kamarát zavolal taxík pre seba aj pre neho. Jedného som zaviezol v rámci Kysuckého Nového Mesta a druhý mal pokračovať do Čadce. Na semaforoch si to rozmyslel a dal sa zaviezť k svojmu autu, že bude do Čadce pokračovať na ňom. Presviedčal som ho, nech nejde, že je dosť opitý a že si auto vyzdvihne na druhý deň,“ opísal pre Nový čas taxikár Patrik.

Mužovi sa snažil v jeho nerozvážnom konaní ešte zabrániť. Ten ho však mal odbiť, že sa „nemá starať.“ Zaplatil a odišiel do svojho auta. Taxikár však nehodlal nechať celú vec len tak. Keď sa mu nepodarilo opitého muža presvedčiť, aby nesadal za volantom, zalarmoval ihneď políciu. To však už podgurážený muž odišiel na svojom aute preč. „Nepodarilo sa mi zabrániť mu v jazde. Po pár minútach som sa dozvedel o strašnej nehode a ráno som zistil, že to bol ten Opel, ktorý som blokoval,“ dodal.