Poslanci by mali čoskoro rozhodnúť o zrýchlenom režime k Trestnému zákonu

Ilustračné foto (Zdroj: Topky/Jano Zemiar)

Gašpar zopakoval argumenty vlády pre skrátené legislatívne konanie k novele. Cieľ novelizácie vidí v znižovaní trestnej činnosti a videnie opozície vníma ako návrat do stredoveku. Úrad špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) označil za garanta zvráteného systému. Trvá preto na dôvodnosti novely. Susko kritizoval obštrukciu opozície vo forme diskusie. To, že sa koalícia nezapájala, odôvodnil tým, že sa nechceli jej členovia zapájať do obštrukcie opozície. Poukázal na dĺžku diskusie v pléne NR SR. Skĺzla podľa neho do roviny neodbornosti a tendenčnosti či poloprávd. Hovorí o zavádzaní občanov.

Archívne video

Opozícia pokračuje v protestoch, trvá na stiahnutí novely Trestného zákona (Zdroj: TASR/Martina Kriková)

"Trestné právo nemá byť primárny nástroj na riešenie spoločenských problémov. Trestné právo máme v demokratickom štáte aplikovať subsidiárne, teda až vtedy, keď aplikácia iných právnych odvetví zlyháva," poznamenal. Diskusia v pléne NR SR bola podľa neho vzdialená od tejto zásady.

Tvrdí, že špecializované zložky trestného práva začali zneužívať inštitúty, ako väzba, podmienky väzby, dohoda o vine a treste či inštitút zaistenia majetku. Drakonické nastavenia sankcií podľa neho nespĺňajú ľudskoprávne štandardy a je potrebné ich upraviť. "Nie je to môj výmysel," vyhlásil s tým, že odborná verejnosť na to poukazuje od prijatia aktuálne platného Trestného zákona. Trvá aj na dôvodnosti zrýchleného prijatia novely, opakovane argumentoval porušovaniami ľudských práv v trestnoprávnom procese.

Boris Susko (Zdroj: TASR/Pavol Zachar)

Poslanci z opozície kritizovali nezapájanie sa vládnej koalície do diskusie. Trvajú na tom, že novela je zle nastavená a môže mať negatívne dôsledky na bežných občanov. Odmietajú znižovanie trestných sadzieb a hraníc škody pri majetkovej trestnej činnosti, rušenie ÚŠP aj zmeny v premlčacích lehotách, ktoré by podľa viacerých viedli ku "generálnej amnestii" pri niektorých skutkoch.

Gábor Grendel (klub Slovensko, KÚ, Za ľudí) poznamenal, že nesprávnej interpretácii novelizácie sa mohol minister vyhnúť, ak by návrh predložil do riadneho medzirezortného pripomienkového konania, kde by sa k tomu vyjadrili odborníci. Ondrej Dostál (SaS) pripomenul, že od prijatia Trestného zákona v súčasnej podobe vládol Smer-SD 12 rokov a doteraz ho nemenil. Ján Horecký (KDH) sa ohradil aj voči Suskovým slovám o zavádzaní zo strany poslancov pri novele. Zuzana Mesterová (PS) podčiarkla, že rokovací poriadok NR SR priznáva poslancom právo diskutovať aj pri skrátenom konaní. Aj minister mohol podľa nej vysvetľovať argumenty. Trvá na tom, že diskusia bola odborná, hoci jednostranná, no nemôže suplovať riadnu diskusiu s odborníkmi. "V tomto pléne sa neočakáva odborná diskusia, tu sa očakáva politická diskusia. Odborná diskusia mala prebehnúť v rámci medzirezortného pripomienkového konania," zdôraznila.

K novele sa v parlamente vyjadrila aj prezidentka Zuzana Čaputová. Upozornila na riziká pri rýchlom prijímaní zásadných zmien, aké prináša novela Trestného zákona. Nesprávne alebo dôkladne nepripravené nastavenie novely môže podľa nej spôsobiť nepredvídateľné celospoločenské škody a nezvratné zásahy do práv poškodených osôb. Upozornila, že novela môže byť v kolízii s Ústavou SR. Odmietla argumenty vlády na zrýchlené prerokovanie novely, apelovala na odbornú diskusiu.