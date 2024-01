Susko viní opozíciu z démonizovania alternatívnych trestov, tá to odmieta

(Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Susko

Susko v pléne Národnej rady (NR) SR uviedol, že ho mrzí "neúprimný prístup" opozície k téme restoratívnej justície. Pripomenul, že aj v minulom volebnom období bola ambícia u jeho predchodcov upraviť niektoré tresty tak, aby sa ukladali alternatívne, napríklad peňažný trest. Minister ozrejmil, že zmysel premlčacích lehôt spočíva v tom, že uplynutím času stráca spoločnosť záujem na potrestaní páchateľa. A to napríklad z dôvodu, že ak sa počas lehoty už znova nedopúšťal trestnej činnosti, tak sa predpokladá, že sa napravil a nie je potrebné ukladať trest.

Zuzana Mesterová

Podčiarkol tiež, že nepodmienečné tresty odňatia slobody nemajú nápravný charakter. Zuzana Mesterová (PS) sa voči jeho slovám ohradila. Podotkla, že opozícia nikdy nehovorila o uprednostňovaní väzobných trestov pred alternatívnymi, ale žiada o tom riadnu odbornú diskusiu. Tina Gažovičová (PS) súhlasí s potrebou diskutovať o znižovaní kriminality. "Len to, prosím, naozaj nerobme v skrátenom legislatívnom konaní. To je závažná odborná diskusia," apelovala. Alojz Hlina (SaS) reagoval, že hoci sa zmeny pripravované v minulom volebnom období dotkli aj tejto oblasti, ministri ich predkladali do medzirezortného pripomienkového konania, v čom vidí zásadný rozdiel so súčasnosťou.

Branislav Vančo (PS) podotkol, že ak by to minister myslel s restoratívnou justíciou vážne, nešiel by na to takto. V prvom rade by podľa neho pri vážnom zámere pripravil kapacity a odborníkov napríklad na potrebný probačný dohľad, investoval by do celého systému, aby bol na zmeny dostatočne pripravený a nedoplatil na poddimenzovanie pri alternatívnych trestoch. Podobne to vníma aj Marián Čaučík (KDH). Rovnako považuje diskusiu o alternatívnych trestoch za legitímnu, ale apeluje na riadnu odbornú diskusiu. Problém vidí v dôsledkoch kombinácií zmien trestných sadzieb, zvýšenia limitov škôd, zmeny premlčacích lehôt a prekvalifikácie trestných činov.