O návrhu na skrátené konanie bude plénum rokovať až do ukončenia diskusie

BRATISLAVA - Poslanci Národnej rady (NR) SR budú o návrhu na skrátené legislatívne konanie k novele Trestného zákona rokovať nonstop až do konca diskusie, teda do úplného prerokovania. V rozprave k tomuto bodu je prihlásených stále vyše 20 rečníkov, poslanci môžu na každého reagovať faktickou poznámkou. Diskusia preto môže pokračovať aj v noci. Hlasovať sa bude po ukončení diskusie, najskôr však vo štvrtok (25. 1.) o 11.00 h.

Poslanci ďalší priebeh 6. schôdze schválili v stredu večer na základe procedurálneho návrhu predsedu NR SR Petra Pellegriniho (Hlas-SD). Už vopred avizoval, že rokovanie treba urýchliť a ak chce opozícia predložiť zmeny k novele, treba sa dostať do druhého čítania.

"Je to hanba. Peter Pellegrini práve navrhol celonočné rokovanie parlamentu. Ešte nedávno to odmietal, no Robert Fico mu prikázal, a on opäť poslúchol," reagoval predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka. Koalícia si podľa neho neváži demokraciu, pretože týmto spôsobom chce zamedziť, aby opozícia "za bieleho dňa a pred očami celej spoločnosti upozorňovala na všetky riziká a chyby ich promafiánskeho balíčka".

Opozícia sa rozhodla hlásiť do rozpravy vo veľkom počte

Predsedníčka poslaneckého klubu KDH Martina Holečková kritizuje Pellegriniho za tento postup. "Peter Pellegrini týmto svojím činom opäť len asistuje Robertovi Ficovi a ukazuje, že sa stále nedokázal vymaniť z jeho tieňa," uviedla v stanovisku. Tvrdí, že Pellegrini vyhlásil, že nebude nijakým spôsobom zasahovať do rozpravy k skrátenému legislatívnemu konaniu. O tomto bode rokujú poslanci už tretí týždeň. Opozícia sa rozhodla hlásiť do rozpravy vo veľkom počte, aby oddialila prijatie zmien v Trestnom zákone. Opoziční poslanci s nimi nesúhlasia a žiadajú stiahnutie novely.