Harabin bude opätovne kandidovať na prezidenta, podpisy odovzdá už čoskoro

(Zdroj: Topky/Maarty)

archívne video

Štefana Harabina zadržala NAKA! Obvinili ho zo schvaľovania trestného činu a extrémizmu (Zdroj: Topky/Maarty)

Harabin kandidoval aj v prezidentských voľbách v roku 2019. V prvom kole vtedy skončil tretí. "Opätovne kandidovať je zložité, opäť dávať seba, svoje postoje a skúsenosti do hry zvanej politický zápas o hlas voliča," povedal. Jeho rozhodnutie je motivované aj snahou o ozdravenie atmosféry v oblasti uplatňovania spravodlivosti. Harabin je odhodlaný brániť národ, vlasť a štátnu suverenitu. Nedovolí podľa vlastných slov Slovensko zaťahovať do vojny proti Rusku. "Naším štátnym záujmom je štátna suverenita SR, dobré medzinárodné vzťahy a mierová existencia Slovenska, zdravá ekonomika," podotkol. Posolstvami Harabinovej kampane sú mier, dôstojnosť Slovenska, právo a spravodlivosť pre každého, rodina a chlieb.

Na kampaň plánuje minúť zákonný limit financií

V súvislosti so zahraničnou politikou Harabin uviedol, že Slovensko nemá nepriateľov a nemá územné spory so susedmi. Nemá tiež podľa neho záujem riešiť otázky vojenskou silou ani samostatne, ani v spojení s inými štátmi proti tretiemu štátu. Na kampaň plánuje minúť zákonný limit financií. "Všetko je v rukách občanov, ktorí prispejú na kampaň, a to, čo prispejú, bude do zákonného limitu použité," priblížil Harabin. Dodal, že billboardy mať po Slovensku nebude.

archívne video

Peter Pellegrini oznámil dátum prezidentských volieb (Zdroj: Topky/Maarty)

Prvé kolo volieb prezidenta bude v sobotu 23. marca

Kandidovať za hlavu štátu môže podľa zákona každý občan SR s trvalým pobytom na Slovensku, ktorý má v deň voľby aspoň 40 rokov. Návrhy kandidátov na prezidenta možno odovzdať do 30. januára do polnoci. Kandidáta na prezidenta navrhuje najmenej 15 poslancov Národnej rady SR alebo občania na základe petície s 15.000 podpismi. Prvé kolo volieb prezidenta bude v sobotu 23. marca. Prípadné druhé kolo bude 6. apríla. Funkčné obdobie prezidentky Zuzany Čaputovej sa končí 15. júna 2024. Znovu kandidovať nebude. Volebná kampaň pred prezidentskými voľbami sa už začala. Kandidáti na ňu môžu minúť pol milióna eur. Kampaň sa končí 48-hodinovým volebným moratóriom.