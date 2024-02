AKTUÁLNE Hlavný hygienik Ján Mikas končí vo funkcii!

(Zdroj: Topky/Maarty)

BRATISLAVA - Hlavný hygienik Ján Mikas končí vo funkcii. Potvrdil to predseda parlamentu a šéf strany Hlas-SD Peter Pellegrini. Mikasa má nahradiť žena, jej meno však Pellegrini prezradiť nechcel.

Šéf parlamentu o Mikasovom konci informoval v diskusnej relácii Karty na stôl s Norom Dolinským. Nemá to mať však žiaden súvis s medializovanou výzvou šéfa SNS Andreja Danka. "O výmene pána Mikasa sme hovorili dávnejšie pred tým ako to avizoval pán predseda Danko. Je to na základe iniciatívy Hlasu a pani ministerky Dolinkovej," povedal Pellegrini. Mikas uviedol, že rozhodnutie o jeho odvolaní berie na vedomie.

Správu budeme aktualizovať.