Ošiaľ okolo novej aplikácie: Slovákom sa ponúka takmer všade a je lákavá! Odborníci pred ňou varujú, KRUTÁ realita

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images/Robert Way)

Zhruba pred rokom na náš, ale aj na európsky trh expandovala čínska aplikácia Temu. Tá podobne, ako dôverne známy Aliexpress či Shein, ponúka tovar za zlomkové ceny v porovnaní s tými na Slovensku. Podľa odborníkov by sme však mali byť voči tejto aplikácii obozretní. Dôvodom je bezpečnostné riziko, ktoré so sebou nesie.

Archívne VIDEO Miera latentného nebezpečenstva kybernetických útokov je veľmi vysoká

Miera latentného nebezpečenstva kybernetických útokov je veľmi vysoká (Zdroj: TASR/Daniel Veselský)

Na problém aplikácie upozornil ešte koncom novembra marketingový špecialista Martin Bulák. Ten v skupine na sociálnej sieti upozornil na to, že ak čokoľvek spotrebiteľ hľadá v prehliadači, tak medzi prvé ponuky "vyskočia" práve tie z Temu. "Neviem, ako to máte vy aktuálne, ale ja pri mnohých dopytoch mám všade Temu. Vo väčšine prípadov 100% zobrazenia, konkurencia úplne vytlačená. Vyzerá to na brutálny bidding veľkého hráča. Kto nevie o koho ide, tak Temu je čínska firma so sídlom v USA, riadená z Írska. Ide o marketplace podobný Aliexpressu s nižšími cenami, ktorý posiela produkty priamo z Číny," vysvetlil na úvod.

Ako dodal, samotná firma požaduje, aby ste si v prípade nákupov stiahli priamo ich aplikáciu, a už v tomto prípade dvíha varovný prst. "Považujem to za účelové, a možno aj za zámer expanzie, keďže cez appku majú následne komunisti cez malware automaticky prístup ku všetkým vašim údajom. Ich dcérska spoločnosť Pinduoduo bola vylúčená z Google Play práve kvôli malware. Ich vývojári, ktorí tento malware vymysleli neskôr prešli do Temu. Aby toho nebolo málo, tak americké úrady obvinili Temu z toho, že predáva produkty pochádzajúce z práce v Ujgurských koncentračných táborov," dodal Bulák a ľudí vyzval, aby si dali pozor, odkiaľ nakupujú a čo si inštalujú do smartfónov.

(Zdroj: Facebook / Marketéri - Martin Bulák)

Lákadlom sú nízke ceny, aplikácia predáva vaše údaje

Na problémy týkajúce sa nákupov v aplikácii sme sa obrátili na Ondreja Macka z portálu TouchIT. Priznal, že nakupovanie na Temu nie je veľmi bezpečné, no mnohí tieto upozornenia ignorujú. Dôvodom je, že lákadlom v tomto prípade sú nízke ceny. Avšak, reálne k ľuďom dôjde tovar, ktorý má mizernú kvalitu. Aj keď ponúka široké spektrum tovaru, zameraná je podľa Macka na iné - a to práve získavanie osobných údajov.

"Výberom produktov prezrádza spotrebiteľ svoje preferencie. To vie prevádzkovateľ aplikácie využiť v prípade predaja preferencií spotrebiteľov zadávateľom reklamy. Okrem toho, pri nákupe zadávate vaše platobné údaje a tie potom prevádzkovateľ predáva ďalej. Z toho žije obchod Temu," vysvetlil odborník. Ako dodal, celému problému sa dá jednoducho zabrániť - spotrebitelia nebudú cez aplikáciu nakupovať. Naopak, iné čínske aplikácie, ako je napríklad Aliexpress, sú už overené. Práve Aliexpress je aj na slovenskom trhu už dlhé roky a má vybudovanú povesť. "Tú by si nekazil kradnutím údajov. Pre temu je to hlavná činnosť," uzavrel Macko.