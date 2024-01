Právnik a Ex-Smerák Martvoň to povedal jasne: Danka zbytočne kriminalizujeme, uškodiť to môže bežným ľuďom!

(Zdroj: SITA)

„Rovnosť pred zákonom. Tento výraz v sebe zahŕňa aj to, že žiaden poslanec NRSR by nemal mať nejaké výhody, ale aj ani výrazné sprísnenia, pokiaľ sa nedopustil niečoho protiprávneho priamo pri výkone jeho verejnej funkcie. Preto, ak nejaké časté protiprávne konania sú pre bežných ľudí iba priestupkami, tak by to malo byť tak aj pri poslancoch NRSR, ktorí si sami v minulosti zrušili imunitu," napísal Marvoň na Facebooku.

Myslí si, že ak sa niečo dlhé roky riešilo ako bežná prax a pri poslancovi Národnej rady SR sa v dôsledku verejného tlaku vec rieši ako trestný čin, v bežnej praxi by sa to mohlo otočiť proti bežným ľuďom.

V prípade Dankovej nehody ide podľa právnika o bežnú vec, ktorá sa môže stať komukoľvek a je úplne bežnou. Semafor sa tak podľa definície zaradzuje medzi tzv. dopravné zariadenia. „Spomenuté dopravné zariadenia sú často predmetom nedbanlivostného nabúrania každodenne v desiatkach prípadov v rámci celej SR hlavne na verejných parkoviskách, či v podzemných garážach. Je prirodzené, že bežný človek, keď „trafí“ alebo z nepozornosti nabúra takéto dopravné zariadenie, tak je riešený priestupkovo a samozrejme musí nahradiť vzniknutú škodu,“ vysvetľuje Martvoň.

To, čo však v tejto situácii spravil šéf SNS nie je podľa neho ničím zriedkavým. „Často sa však stane, že pri poškodení takýchto zariadení ľudia buď zostanú na mieste a snažia sa to vyriešiť zaplatením škody so správcom cesty alebo parkoviska, a to bez volania polície alebo proste odídu ako to urobil Danko a riešia to až následne. Prax to nastavila tak, že ide o spotrebný materiál slúžiaci verejnosti, ktorý sa dá nahradiť a nikto verejnosť za to nekriminalizuje (napr. z dôvodu šmyku, či nevoľnosti), pokiaľ to niekto nerobí úmyselne vo veľkom,“ obhajuje Danka.

Škoda vznikne skoro pri každej tretej nehode, takmer vždy ide o priestupok

Podľa zákona tak ide o priestupok, pri ktorom vznikla škoda. Martvoň si myslí, že v takomto prípade ide o protiprávne konanie. Dodáva však, že v takomto prípade by mal byť vinník riešený pokutou a zákazom činnosti viesť vozidlo, nemal by sa však definovať ako trestný čin.

„A takýto prípad sa podľa môjho názoru stal aj pri Andrejovi Dankovi, ktorý síce nabúral a zničil semafór ako dopravné zariadenie, ktoré však v tom čase nefungovalo (bolo vypnuté v čase nehody z dôvodu šetrenia energie), ale nedošlo tým k verejnému ohrozeniu,“ dodal Martvoň s tým, že takmer pri každej tretej nehode dôjde k neúmyselnému poškodeniu dopravných zariadení.

„Preto si myslím, že dopravná polícia v prípade Dankovho semafóru nepochybila, len prokuratúra podľahla tlaku médií (čo sa nemá stávať) a začala bežný priestupok riešiť ako podozrenie zo spáchania vyššie spomenutého trestného činu, čo však môže do budúcnosti ako precedens pre bežných ľudí tiež spôsobiť problém, ak začne polícia každé neúmyselné poškodenie dopravného zariadenia riešiť ako trestný čin, čím nastane zbytočná kriminalizácia celej spoločnosti, zvlášť, keď tie dopravné zariadenia sú kupované z peňazí nás ako celej spoločnosti a každému sa môže pritrafiť, že neúmyselne poškodí napr. na parkovisku nejaké dopravné zariadenie,“ dodal Martvoň.