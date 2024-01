Poslanci zo strany KDH chcú iniciovať prieskum v reedukačných zariadeniach

Martina Holečková (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

"Správa generálnej prokuratúry pôsobí hrozivo, a preto chceme iniciovať poslanecký prieskum v reedukačných centrách, aby sme sa mohli na vlastné oči presvedčiť, v akých podmienkach žijú naše deti. Je alarmujúce, že generálna prokuratúra našla pochybenie v každom z 13 reedukačných centier," skonštatovala Holečková. Dodala, že na mimoriadnom výbore pre sociálne veci sa chcú pýtať ministra práce Erika Tomáša (Hlas-SD) a vedenia GP, aké sú plány na riešenie situácie a zabezpečenie nápravy.

archívne video

Horecký chce, aby na rokovanie školského výboru prišiel aj minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD). "Budem od ministra požadovať jasné stanovisko, ako sa k tomuto problému postaví. Situácia je naozaj vážna a zodpovední si musia prestať zakrývať oči a musia začať konať," podčiarkol Horecký.

Situáciu v reedukačných centrách kritizovala aj opozičná SaS. Poslankyňa Vladimíra Marcinková (SaS) apeluje na riadnu diskusiu a hľadanie riešenia, prípadne aj na legislatívnej úrovni. Zdôraznila potrebu zapojiť do procesu v reedukačných centrách aj rodičov. Cestu vidí aj v prípadnej zmene zriaďovateľa zo štátu napríklad na vyššie územné celky, čím by sa podľa nej mohol posilniť dialóg centier s rodičmi a ďalšími organizáciami. Poslanec Vladimír Ledecký (SaS) dodal, že deti v reedukačných centrách často pochádzajú z rodín so silnými patologickými prvkami. Preto s nimi treba pracovať, aby sa deti vracali z centier do lepšieho prostredia.