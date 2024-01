Tvrdá rana pre zákazníkov: Zbohom plastové vrecká na ovocie, zeleninu aj pečivo! Chystá sa ich zákaz

(Zdroj: TASR/František Iván)

Potom, ako v obchodoch pred niekoľkými rokmi skončili igelitové tašky, ktoré ste k nákupu dostali zadarmo, prišiel čas aj na plastové vrecká, ktoré vo veľkom využívame pri nákupe ovocia, zeleniny či pečiva. Rezort životného prostredia ako aj europarlament voči nim plánujú zakročiť. Upozornil na to portál tvnoviny.sk.

Európsky parlament zákaz predbežne schválil ešte minulý rok, aktuálne návrh prechádza ďalšími úrovňami a poslanci by o ňom mohli hlasovať na jar. „Cieľom je znížiť jednorazové plasty, ktoré využijeme pár minút a vyhodíme,“ povedal pre portál podpredseda Európskeho parlamentu Martin Hojsík. Výnimku by mali mať len potraviny, pri ktorých je to z hygienických dôvodov nevyhnutné ako mäso či mliečne výrobky. Naopak, europoslankyňa Monika Beňová nepovažuje túto iniciatívu za nevyhnutnú. „Neviem si predstaviť, akou rukavicou budeme nakladať a skúšať chlieb,“ povedala.

Brusel by však nakoniec so zákazom plastových vreciek mohla predbehnúť naša vláda. Ministerstvo životného prostredia už totiž pripravuje zmenu legislatívy, ktorou sa zakáže predaj mikroténových vreciek a ich nahradenie za plne kompostovateľné vrecká.