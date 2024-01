Vážna dopravná nehoda: Auto vrazilo na priechode pre chodcov do dvoch dievčat! Previezli ich do nemocnice

Nehoda v Žiari nad Hronom (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Banskobystrický kraj)

ŽIAR NAD HRONOM - Vážna dopravná nehoda, pri ktorej auto vrazilo na priechode pre chodcov do dvoch dievčat, sa stala dnes ráno na ulici Chrásteka v Žiari nad Hronom. Obe deti (7-ročné a 13-ročné) museli byť prevezené do nemocnice. Polícia prípad vyšetruje.

Vážna dopravná nehoda, pri ktorej auto zrazilo na priechode pre chodcov dve deti, sa stala dnes ráno na Ulici M. Chrásteka v Žiari nad Hronom. Informoval o tom ako prvý portál myžiar. "Na priechode pre chodcov auto zrazilo dve deti. Ošetruje ich posádka zdravotnej záchrannej služby," potvrdilo informáciu Operačné stredisko Banská Bystrica.

Podľa najnovších informácií malo auto naraziť do dvoch dievčatiek vo veku 7 a 13 rokov. "Podľa predbežných zistení z miesta nehody, vodič osobného auta nedobrzdil a prednou časťou vozidla narazil do prechádzajúcich maloletých chodkýň. Dievčatá boli z miesta prevezené do nemocnice. Podľa predbežného vyjadrenia lekárov maloleté chodkyne utrpeli zranenia s predpokladanou dobou liečby do 10 dní," poznamenali muži zákona na sociálnej sieti. Alkohol u vodiča nezistili. Bližšie okolnosti nehody ako aj presná príčina sú v štádiu objasňovania.