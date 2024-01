PREDPOVEĎ Čaká nás počasie ako na hojdačke: Po prudkých mrazoch sa pôjdeme roztopiť! Potom však príde zvrat

(Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA – Po dňoch plných mrazu, kedy sme rána trávili oškrabovaním predných skiel a bez poriadnej zimnej bundy, šálu a rukavíc sme ani nevyšli z domu, máme pred sebou oteplenie. Už v druhej polovici týždňa by mali vystúpiť teploty niekoľko stupňov nad nulu. Dlho to však nevydrží.

Začiatok týždňa sa ešte nesie v duchu chladných nocí aj dní. Ako upozornil portál imeteo.sk, počas noci bude mrznúť na celom našom území, cez deň sa potom najmä v južných a západných oblastiach môžu teploty vyšplhať aj mierne nad nulu. V priebehu pondelka bude slnečno.

V utorok sa už na mnohých častiach zatiahne, v severných oblastiach sa vyskytne aj sneženie a to najmä v ranných hodinách. V stredu nás však čaká zmena. V priebehu dňa sa chladné, severné prúdenie zmení na teplejšie prúdenie od juhozápadu až západu. To vystrelí ortuť teplomerov poriadne nahor.

Štvrtok má byť vôbec najteplejším dňom celého týždňa. Teploty by sa mali na celom území vyšplhať vysoko na nulu. Pohybovať by sa mali od 2 do 7 stupňov. Na juhozápade, kde bude najteplejšie, môžu dokonca prekročiť až 10 stupňov. Nad naše územie sa postupne dostane tlaková níž a rozprší sa. Pršať by malo dokonca v priebehu štvrtka aj na horách.

Oteplenie však dlho nevydrží. Už v priebehu piatka by sa malo začať ochladzovať. Víkend by sa mal následne niesť v podobnom duchu, ako posledné dni, čiže opäť udrie zima v plnej sile.

