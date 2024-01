Veľké pátranie po Martinovi (18) zo Serede: Policajti majú novú stopu, do akcie nasadali drony aj sonary

Pátranie po nezvestnom Martinovi (Zdroj: Polícia SR - Trnavský kraj)

Mladý muž odišiel ešte v stredu vo večerných hodinách na neznáme miesto a nikomu známemu sa už neozval. Doma si nechal všetky veci aj s mobilným telefónom. Posledná stopa bola nájdená pri brehu rieky Váh, podľa informácii Nového Času malo ísť o mladíkovu bundu. Pátranie sa preto v týchto dňoch sústreďuje najmä na toto miesto. Vo vzduchu je dokonca aj letka ministerstva vnútra.

Pátranie komplikuje počasie

"Do pátracej akcie sa zapojili desiatky ľudí, kolegovia z Poriečneho oddelenia s člnom so sonarom a špeciálne cvičeným psom, ktorí budú prepátravať tok rieky Váh od vodnej nádrže Koleno po vodnú nádrž Kráľová nad Váhom. Po súši nám pomáhajú hľadať chlapca aj hasiči, dobrovoľní hasiči z Váhoviec, Čierneho Brodu, kynológovia zo Špeciálnej kynológie ZS Slovensko, ľudia zo Záchranného systému Slovensko ale aj členovia Dobrovoľnej civilnej ochrany,“ informuje trnavská polícia na sociálnej sieti.

Do akcie bola v uplynulých dňoch zapojená aj organizácia Záchranný systém Slovensko. „Pokračovali sme prehľadávaním brehov rieky a vodného diela. Využité boli štvorkolky a dron. Nepriaznivé počasie komplikovalo pátranie, najmä silný nárazový vietor,“ informovali záchranári.

V škole bol v pohode

Martin chodí do tretieho ročníka na gymnázium v Seredi. "V škole bol v pohode, nič sme si nevšimli, že by bol smutný alebo by mal nejaké problémy. Práve naopak, on je vždy ochotný, milý. Veľa kamarátov nemá, no nikdy som nevidel, že by bol agresívny alebo by sa na niekoho hneval,“ povedali pre cas.sk jeho spolužiaci.

"Je to strašné, vieme o tom, škola je kvôli tomu hore nohami. Všetci máme o neho strach a boli by sme radi, keby sa našiel živý a zdravý,“ doplnili študenti gymnázia.

Nezvestný je 178 centimetrov vysoký, štíhlej postavy a má polodlhé, približne dvadsaťcentimetrové blond vlasy. Pri odchode mal na sebe čierne nohavice, čierne tričko, bordovú mikinu, čiernu bundu s kapucňou a sivé zimné topánky. Ak niekto mladíka videl či má akékoľvek relevantné informácie o jeho súčasnom pohybe, nech bezodkladne kontaktuje políciu na bezplatnom čísle 158 alebo napíše súkromnú správu na sociálnej sieti.